Dolar güne rekor tazeleyerek başladı! 18,49'dan işlem görüyor

FED'in faizleri artırma kararı sonrası şahin tutumlarını devam ettireceğine dair açıklamaların gelmesi doların yükselmesine neden oldu. Diğer yandan yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri dolara talep göstermeleri değer kazanmasına ve dolar endeksinin rekor kırmasına yol açtı.

DÜN AKŞAM SAATLERİNDE 18,73'E ÇIKTI

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,49 seviyelerinde işlem görüyor. Dün sığ piyasada anlık olarak 18,7373 ile tarihi zirvesini gören dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 18,4382'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 18,4910'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE DEĞER KAYBI DEVAM EDİYOR

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 17,6680'den, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kaybıyla 19,7260'tan satılıyor. Dolar endeksi 114,7 ile 20 yılın yeni zirvesini test etmesinin ardından 114,5'te dengelenirken, 0,9540 ile Haziran 2002'den bu yana en düşük seviyeyi gören avro/dolar paritesi 0,9550'nin hemen üzerinde seyrediyor.

Öte yandan sterlin/dolar paritesi 1,0640 ile tüm zamanların en düşük seviyesinde kalmaya devam etti, dolar/yen paritesi de doğrudan döviz müdahalesine karşın 144,8 ile 24 yılın zirvesindeki hareketini sürdürdü. Avro, sterlin ve yendeki tarihi zayıflamaya bu sabah Çin yuanı da katıldı ve dolar/yuan paritesi 7,20 kritik eşiğini aşarak 7,2297 ile Ocak 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

FAİZ ARTIŞ SİNYALLERİ DOLARIN ARTMASINA NEDEN OLUYOR

Analistler, merkez bankalarının agresif bir şekilde faizleri artırması ve yetkililerin yüksek faiz ortamının bir müddet daha süreceği sinyali vermeye devam etmesi ile küresel çapta dolar talebinin gücünü koruduğunu söyledi. Avrupa başta olmak üzere dünya ekonomilerinde resesyon kaygılarının arttığına işaret eden analistler, tahvil piyasasında da faizlerin hızla yükseldiğini, tüm bunların küresel çapta risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu kaydetti. Analistler, piyasalardaki oynaklığın bir müddet daha sürebileceğini belirterek, bugün merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini, veri gündeminde ise ABD'de toptan stoklar ve bekleyen konut satışlarının öne çıktığını bildirdi.