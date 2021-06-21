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Dolar tarihi zirveye koşuyor! 8,75'ten işlem görüyor - Son Dakika

Dolar tarihi zirveye koşuyor! 8,75'ten işlem görüyor

21.06.2021 10:58

Haftaya yükselişle başlayan dolar, tarihi zirvesi olan 8,81'e çok yaklaştı. Dolar şu sıralarda 8,75'ten işlem görürken, euro 10,40'tan, sterlin ise 12,10'dan alıcı buluyor.

Cuma günü 8,7520 ile iki haftanın en yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü yüzde 0,3 artışla 8,7418'den tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 8,7514'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,2 artışla 10,4048'den, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 12,1005'ten satılıyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 92,4 seviyesinde seyrediyor.

PİYASALAR ECB VE FED'E ODAKLANDI

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen tutumunun gelişmekte olan ülke para birimlerinde oluşturduğu satış baskısının devam ettiğini kaydederek, Fed Başkanı Jerome Powell ve Fed üyelerinin hafta boyunca yapacakları açıklamaların varlık fiyatlamalarında etkili olabileceğini söyledi. Bugün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ile Fed üyelerinin yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 92 seviyesinin destek, 93,1'in ise önemli direnç olarak izleneceğini bildirdi.

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Dolar tarihi zirveye koşuyor! 8,75'ten işlem görüyor

Sterlin, dolar, Cuma, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Dolar tarihi zirveye koşuyor! 8,75'ten işlem görüyor - Son Dakika


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