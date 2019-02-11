Son Dakika Haberleri: Dolar/tl, 5,2465 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/tl, 5,2465 Seviyesinde İşlem Görüyor

24 dakika önce

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla 5,2465 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar/tl, 5,2465 Seviyesinde İşlem Görüyor, System.String[]
Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla 5,2465 seviyesinden alıcı buluyor.


Geçen haftanın son işlem gününde 5,2338'e kadar gerileyen dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 değer kaybıyla 5,2478'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününe 5,25'in üzerinde başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 5,2465'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,05 azalışla 5,9445'ten, sterlin/TL yüzde 0,25 azalışla 6,7870'ten işlem görüyor.


Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1326 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi ise yükselişini üst üste 7'nci işlem gününe taşıyarak 96,6'ya çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin destek, 5,3250'nin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:38 Kaynak: AA

Ekonomi
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