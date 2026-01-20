Dolar/TL Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika
Ekonomi

Dolar/TL Güne Yükselişle Başladı

20.01.2026 10:32
Dolar/TL 43,2790 seviyesinden işlem görüyor; ABD risk algısı yatırımcıları olumsuz etkiliyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,2790 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 43,2570'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 43,2730'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 50,5270'ten, sterlin/TL de önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 58,1960'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,4 azalışla 98,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD yönetiminin Grönland başta olmak üzere farklı coğrafyalardaki söylemleri dünya genelinde risk algısının artmasına neden olurken, bu durum yatırımcıların ABD varlıklarına yönelik tutumunu negatif yönde etkiliyor.

Buna ek olarak, ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik endişelerin sürmesi ve ABD'nin uyguladığı tarifelerin yasal niteliğine ilişkin Yüksek Mahkemenin bugün bir karar açıklayabileceğine ilişkin haber akışı da söz konusu riskleri besliyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Grönland'ı alma girişimine karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulayacağını açıklaması da gelecekte ticaret savaşlarının yeniden alevlenebileceği korkularını körükledi.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ile uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

