Ekonomi

Dolar/TL Yatay Seyirle 43,3080'den İşlem Görüyor

22.01.2026 10:17
Dolar/TL, güne 43,3080 seviyesinden yatay başladı. TCMB'nin faiz kararı bekleniyor.

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 43,3080 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 43,2950'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yatay seyirle 43,3080'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 50,7640'tan, sterlin/TL de önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 58,2550'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 98,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Ekonomi Forumu'ndaki konuşmasında Grönland meselesi kapsamında Avrupa ülkelerine yönelik 1 Şubat'ta devreye alınması planlanan yeni gümrük tarifelerini askıya aldığını açıklaması, varlık fiyatları üzerindeki stresi azalttı.

Ayrıca Trump'ın, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yapılan görüşmeler sonrasında Grönland ve Arktik bölgesine ilişkin bir anlaşma çerçevesine ulaşıldığını açıklaması da bu duruma destek verdi.

Yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan 46 ekonomist, ocak ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5'e çekmesini bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

