Dolu korkusu yüzünden sürücüler kapalı pazar yerlerine akın etti - Son Dakika

Dolu korkusu yüzünden sürücüler kapalı pazar yerlerine akın etti

08.10.2020 13:52
Dolu korkusu yüzünden sürücüler kapalı pazar yerlerine akın etti, System.String[]

Meteorolojinin uyarısının ardından Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kapalı pazar yerleri araçların akınına uğradı.

Meteorolojinin uyarısının ardından Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kapalı pazar yerleri araçların akınına uğradı.

Geçtiğimiz 19 Eylül akşamı ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışını unutmayan sürücüler ilçedeki kapalı pazar yerlerini adeta işgal etti. Ancak Aliçetinkaya, Altınova ve Küçükköy Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerlerine araçlarını park eden sürücülerin yoğunluğu kargaşayı da beraberinde getirdi. Kapalı pazar yerlerini hınca hınç dolduran otomobiller sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen pek çok sürücü otomobillerini pazar yerinden dışarıya çıkaramadı.

Ticari minibüslerin de hatalı parklar nedeniyle mahsur kaldığı kapalı pazar yerlerine polis ve belediye zabıta ekiplerinin müdahaleleri bile sorunu çözmeye yetmedi.

Araçlarını kapalı pazar yerinden dışarı çıkaramayan Kazım Arslan, Soner Demirayak, Yunus Çelik ve Rıza Beset isimli sürücüler dolu yağacak korkusuyla adeta balık istifine dönen kapalı pazar yerinde araçlarına ulaşmakta bile güçlük çektiklerini belirtti ve işlerine gidememekten yakındılar.

Aliçetinkaya Mahallesi Muhtarı Halil Gencer ise, mahalledeki araç sahiplerinin dolu yağacak korkusuyla kapalı pazar yerine akın ettiğini belirterek, "Mal canın yongasıdır. 19 Eylül akşamı yağan dolu yüzlerce aracın kaportasına zarar vermiştir. Bugünkü durumun sebebi bu korku" dedi.

Öte yandan kapalı pazar yerlerinde araçlarını park edemeyen sürücüler ise otomobillerini halı ve kilimlerle muhafaza altına almaya çalıştıkları gözlendi. - BALIKESİR

Dolu korkusu yüzünden sürücüler kapalı pazar yerlerine akın etti
Dolu korkusu yüzünden sürücüler kapalı pazar yerlerine akın etti
Dolu korkusu yüzünden sürücüler kapalı pazar yerlerine akın etti
Dolu korkusu yüzünden sürücüler kapalı pazar yerlerine akın etti
Dolu korkusu yüzünden sürücüler kapalı pazar yerlerine akın etti
Dolu korkusu yüzünden sürücüler kapalı pazar yerlerine akın etti
Dolu korkusu yüzünden sürücüler kapalı pazar yerlerine akın etti

Balıkesir, Ayvalık, Eylül, Pazar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dolu korkusu yüzünden sürücüler kapalı pazar yerlerine akın etti - Son Dakika

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