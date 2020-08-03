Domates yüklü kamyonetin devrilme anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Domates yüklü kamyonetin devrilme anı güvenlik kamerasında

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde lastiği patlayan kamyonetin devrilmesi sonucu kasasında yüklü 4 ton domates yola saçıldı. Kamyonetin devrildiği kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Malkara- Tekirdağ karayolunun Yenice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tekirdağ yönüne giden Metin Yılmaz (54), yönetimindeki 35 EEC 59 plakalı domates yüklü kamyonet, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Metin Yılmaz, hafif sıyrıklarla attığı kazada kamyonette yüklü yaklaşık 4 ton domates yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Yola saçılan domateslerin ve aracın kaldırılmasıyla karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, domates yüklü kamyonetin seyir halinde giderken lastiğinin patlaması sonucu yol üzerine devrilip kasasındaki domateslerin de yola saçılması ve o sırada oradan geçen diğer sürücülerin durup yardım etmesi görülüyor.