Domuz avına giden 22 yaşındaki genç vurularak yaşamını yitirdi: 7 kişi gözaltında

Uşakta Serkan Demirtaş (22), babası K.D., R.Ç., B.Ç., N.E., S.A., K.D.ve C.A. ile birlikte Banaz'a bağlı Paşacık Köyü Yayla mevkisine domuz avı için gitti.

AV TÜFEĞİYLE VURULARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

Av sırasında Serkan Demirtaş bir av tüfeğinden çıkan fişekle ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirtaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri de Demirtaş ile birlikte ava giden 7 kişiyi gözaltına aldı.