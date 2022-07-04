Çemişgezek ilçesine bağlı Bağsuyu köyüne gitmekte olan Gafur Aydın , ova grup köyleri yolunda domuz sürüsüne denk geldi. Domuz sürüsü yolu trafik keserek karşıya geçti. Aydın, bir süre domuzların geçmesini bekledikten sonra yoluna devam edebildi. Domuzların araçlara aldırış etmemesi ve çokluğu Aydın ile ailesini şaşkına çevirdi.

Kaynak: İHA

Tunceli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Domuz sürüsü araçlara aldırış etmedi - Son Dakika

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