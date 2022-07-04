Domuz sürüsü araçlara aldırış etmedi - Son Dakika
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Domuz sürüsü araçlara aldırış etmedi

04.07.2022 14:14

Domuz sürüsü araçlara aldırış etmedi Tunceli'de domuz sürüsü köy yolunda araçlara aldırış etmeden karşıya geçti.

Domuz sürüsü araçlara aldırış etmedi

TUNCELİ - Tunceli'de domuz sürüsü köy yolunda araçlara aldırış etmeden karşıya geçti. O anları görüntüleyenler şaşkınlık yaşadı.

Çemişgezek ilçesine bağlı Bağsuyu köyüne gitmekte olan Gafur Aydın, ova grup köyleri yolunda domuz sürüsüne denk geldi. Domuz sürüsü yolu trafik keserek karşıya geçti. Aydın, bir süre domuzların geçmesini bekledikten sonra yoluna devam edebildi. Domuzların araçlara aldırış etmemesi ve çokluğu Aydın ile ailesini şaşkına çevirdi.

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Kaynak: İHA

Tunceli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Domuz sürüsü araçlara aldırış etmedi - Son Dakika

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