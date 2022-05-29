- Domuz sürüsü D-100 karayoluna indi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayoluna inen domuz sürüsü vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde seyir halindeki sürücüler yol kenarındaki domuz sürüsü ile karşılaştı. Araçları görünce koşmaya başlayan domuzlar bir süre sonra yoldan uzaklaştı.

Domuz sürüsünü gören vatandaşlar ise o anları cep telefonları ile kaydetti. Görüntülerde yol kenarındaki domuz sürüsünün araçları görünce koşarak uzaklaştığı görülüyor.