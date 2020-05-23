Don ve kırağıya karşı pet şişeli önlem - Son Dakika

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün bayram süresince hafif zirai don riski uyarısı üzerine Hisarcık ilçesinde bazı sebze üreticileri bahçelerinde bulunan sebze fidanlarının üzerlerini pet şişelerle kapatarak önlem aldı.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilerin cep telefonlarına gönderilen, "23-25 Mayıs tarihleri arasında gece ve sabah saatlerinde ilimizi de etkisi altına alacak hafif zirai don riski bulunduğundan zirai faaliyetlerle uğraşan çiftçilerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" mesajı üzerine bazı üreticiler don ve kırağıya karşı özellikle sebze fidanlarının üzerlerini pet şişelerle kapatarak önlem aldı.



Bahçesine diktiği sebze fidelerini soğuktan korumak için kendine özgü yöntemle tedbir alan sebze üreticisi Ali Eroğlu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün hafif don uyarısı üzerine önlem amacıyla bahçesinde bulunan özellikle kavun, karpuz, salatalık fidanlarının üzerlerini 5 ve 10 litrelik pet şişelerle kapattığını söyledi. Eroğlu, "Bizim bölgemizde Mayıs ayı sonuna kadar don ve kırağı riski vardır. Bu nedenle Nisan aylarında dikimin gerçekleştirdiğimiz domates, biber, kavun, karpuz, salatalık, kabak ve patlıcan fidelerini hava sıcaklığının ani düştüğü dönemlerde pet şişelerle kapatıp, sıcaklık normale döndüğünde kaldırıyoruz. Böylece fidanlarımız don ve kırağıdan korunmuş oluyor. Yöremizde birçok üretici bu yöntemi kullanıyor" dedi. - KÜTAHYA