Donbas'ta biri ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askeri öldü

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde biri Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde biri Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askeri hayatını kaybetti. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Donbas'ın Nevelske bölgesinde ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 1 Ukrayna askerinin öldüğü belirtildi. Ayrıca, Stepne bölgesinde Ukrayna askeri aracının bilinmeyen bir patlayıcıya çarpması nedeniyle 1 askerin daha hayatını kaybettiği ifade edildi. Bölgede dün de ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askeri daha hayatını kaybetmişti. Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti. Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı. Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Donbas'ta biri ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askeri öldü - Son Dakika

Son Dakika

Ankara'daki AB heyeti: Erdoğan'la ilişkilerin geleceği hakkında samimi bir görüşme yaptık

Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi

Tarihi Denizli maçıyla ilgili Ümit Özat'tan çarpıcı sözler: Hakem daha ne yapacak?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'in "Beni tanıdığına pişman mısın" sorusuna 3 kelimelik yanıt

Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü

Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu

Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi

Sigorta parası için hamile eşini kayalıklardan atan kocanın davasında tanık konuştu: Eşi düşmüş biri gibi değildi