Dondurmacıdaki Che Guevara fotoğrafını çekemeyen Nagehan Alçı olayın tüm detaylarını anlattı: Kendimi çırılçıplak hissettim - Son Dakika
Üye Girişi

Dondurmacıdaki Che Guevara fotoğrafını çekemeyen Nagehan Alçı olayın tüm detaylarını anlattı: Kendimi çırılçıplak hissettim

10.05.2022 16:47
Dondurmacıdaki Che Guevara fotoğrafını çekemeyen Nagehan Alçı olayın tüm detaylarını anlattı: Kendimi çırılçıplak hissettim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi katılmasıyla gündemde epey yer alan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, gezide girdiği bir dondurmacının Che Guevara'nın fotoğrafını çekmesine engel koymasıyla ilgili açıklama yaptı. Alçı, "Kendimi bir anda çırılçıplak hissettim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi sırasında yaşananlar bir anda siyaset camiasının bir numaralı gündemi haline geldi. İmamoğlu'nun otobüste Habertürk yazarı Nagehan Alçı ile fotoğraf vermesi çok eleştirildi.

DONDURMACIDA FOTOĞRAF ÇEKEMEMİŞTİ

Alçı'nın Karadeniz gezisinde yaşadığı bir başka olay ise girdiği bir dondurmacıda meydana geldi. Duvardaki Che Guevara fotoğrafını çekmek isteyen Alçı, dondurmacının tepkisiyle karşılaştı.

OLAYIN PERDE ARKASINI ANLATTI

Alçı, dondurmacıdaki olayın perde arkasıyla ilgili bugün köşesinde bir yazı kaleme aldı. Alçı, "Dönelim geziye… Şehir merkezinde İmamoğlu için büyük bir kalabalık toplanmıştı. Dondurmacı hadisesi kısa sürede o kalabalıkta dalga dalga yayıldı. Kendimi bir anda çırılçıplak hissettim çünkü yüzlerce insan bana bakıyor, konvoyun gelmesine daha yarım saat vardı" dedi.

"DONDURMACI ADINA ÖZÜR DİLEDİLER"

Alçı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fakat düşünülenin tam tersi oldu. Güzel ilçemiz Fındıklı'da insanlar yanıma gelip o dondurmacının adına özür dilediler, bana dostça ve sevgiyle yaklaştılar. Yüzlerce kişi elimi sıktı, onlarcası fotoğraf çektirdi. Hepsine yanımdakiler şahit… Birkaçı da gelip "Sizin fikirlerinizi paylaşmıyoruz ama size bu kabalığın yapılmasına karşıyız" dediler."

YORUMLAR
500
Fazıl Say'dan Ekrem İamamoğlu'na eleştiri: Gözümden düştüğünü belirtmek isterim Fazıl Say'dan Ekrem İamamoğlu'na eleştiri: Gözümden düştüğünü belirtmek isterim Ekrem İmamoğlu'na 'Limon Kumpası' Davasında Yetkisizlik Kararı Çıktı, Dava Dosyası Erdemli'ye Gidecek Ekrem İmamoğlu'na 'Limon Kumpası' Davasında Yetkisizlik Kararı Çıktı, Dava Dosyası Erdemli'ye Gidecek

Ernesto Che Guavara, Ekrem İmamoğlu, Nagehan Alçı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dondurmacıdaki Che Guevara fotoğrafını çekemeyen Nagehan Alçı olayın tüm detaylarını anlattı: Kendimi çırılçıplak hissettim - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Dondurmacıdaki Che Guevara fotoğrafını çekemeyen Nagehan Alçı olayın tüm detaylarını anlattı: Kendimi çırılçıplak hissettim
16:42 FED'in faiz artırımı Amazon, Google, Tesla, Microsoft gibi devleri etkiledi: Milyonlarca dolar kayıp yaşandı
16:20 Gezi davasında 8 sanığın tutukluluklarına yapılan itiraz reddedildi
16:16 Çin'de bir kadın ve köpeği bir ay boyunca 1 metrekarelik telefon kulübesinde karantinada kaldı!
16:15 Oyun oynarken başına mermi isabet etmişti! 10 yaşındaki çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
16:09 Benzine 78 kuruş zam geldi! İstanbul'da litre fiyatı 21,13 liraya ulaştı
16:03 TFF'nin Trabzonspor kararına Fenerbahçe'den sert açıklama
12:44 Asgari ücretli son zamlarla 354 simit kaybetti: 1417 simit alabilecekken şimdi 1063'e düştü
15:59 Dün tutuklanan Furkan Vakfı Başkanı Kuytul, Patnos Cezaevi'ne sevk edildi! Avukatı: Bu sevk değil sürgün
15:58 Bekçilerin kimlik sorduğu mahalle sakinleri arasında arbede çıktı: İki kişiye 1600'er lira para cezası kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 16:52:32. #1.12#
SON DAKİKA: Dondurmacıdaki Che Guevara fotoğrafını çekemeyen Nagehan Alçı olayın tüm detaylarını anlattı: Kendimi çırılçıplak hissettim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement