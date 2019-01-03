Son Dakika Haberleri: Donmak Üzere Olan Köpek ve Yavruları Kurtarıldı

Donmak Üzere Olan Köpek ve Yavruları Kurtarıldı

1 saat önce

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde soğuk hava ve kar nedeniyle donmak üzereyken bulunan köpek ile 13 yavrusu kurtarıldı.

Donmak Üzere Olan Köpek ve Yavruları Kurtarıldı, System.String[]
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde soğuk hava ve kar nedeniyle donmak üzereyken bulunan köpek ile 13 yavrusu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çıkrıkkapı Yaylası Kılıçlı obasında vatandaşlar, anne köpek ile 13 yavrusunu donmak üzereyken buldu.

Vatandaşların, Alucra ilçesine bağlı Çakrak köyüne getirdiği köpek ve yavruları, burada Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Görevliler tarafından sağlık kontrolünden geçirilen hayvanlar, Tirebolu Geçici Hayvan Bakımevi'nde koruma altına alındı.

Öte yandan, Bulancak ilçesine bağlı Yalıköy köyünde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan şahin de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Kanadından yaralı olduğu belirlenen şahin, tedavisi sonrası doğaya salındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:01 Kaynak: AA

Yağlıdere, Giresun, Güncel
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