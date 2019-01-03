Donmak Üzere Olan Köpek ve Yavruları Kurtarıldı

Giresun
'un Yağlıdere
ilçesinde soğuk hava ve kar nedeniyle donmak üzereyken bulunan köpek ile 13 yavrusu kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çıkrıkkapı Yaylası Kılıçlı obasında vatandaşlar, anne köpek ile 13 yavrusunu donmak üzereyken buldu.
Vatandaşların, Alucra
ilçesine bağlı Çakrak köyüne getirdiği köpek ve yavruları, burada Doğa Koruma ve Milli Parklar
Giresun Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Görevliler tarafından sağlık kontrolünden geçirilen hayvanlar, Tirebolu
Geçici Hayvan Bakımevi'nde koruma altına alındı.
Öte yandan, Bulancak
ilçesine bağlı Yalıköy
köyünde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan şahin de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Kanadından yaralı olduğu belirlenen şahin, tedavisi sonrası doğaya salındı.