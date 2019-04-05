Son Dakika Haberleri: Dorian Gray'in Kızı Gerçek Güzelliğin Peşinde

Dorian Gray'in Kızı Gerçek Güzelliğin Peşinde

1 saat önce

Doğan Egmont'tan yayınlanan E. Latimer imzalı Bryony Gray'in Lanetli Portreleri genç bir kız çocuğunun kendini tanıma yolculuğunda ona kim eşlik edebilir sorusundan hareket ediyor.

Dorian Gray'in Kızı Gerçek Güzelliğin Peşinde, System.String[]

Gözleri tuvale kilitlendi. Bu resimde çok tuhaf bir şey vardı. Kara lekelerden ibaret gözler veya açık, yuvarlak ağız değildi tuhaf olan, başka bir şeydi: Çoktan kurumuş olması gerekirdi ama resim hâlâ ıslaktı. Gaz lambasının titrek ışığı parladı. Resimdeki kadının gözlerinden siyah gözyaşları akmaya başladı. Bryony çekinerek uzandı ve kara lekelerden birine dokundu. Parmağına bir damla bile bulaşmamıştı ama boya, kadının suratından akmaya devam ediyordu. Bu imkânsızdı. Tuvaldeki kadının sağ eli seğirdi.

Oscar Wilde'ın ölümsüz eseri Dorian Gray'in Portresi'nden ilham alan kitapta Dorian Gray'in kızı Bryony Gray babasını bulmaya çalışırken korkularının ardındaki cesaretle ve yalnızlığının içindeki umutla yüzleşecek. Okurları ise bu tüyler ürpertici macerayı okurken nefes almayı unutacak.

Gerçek ailenin kan bağımız olan kişilerden oluşması gerekmediğinin altını çizen kitapta Bryony, arkadaşlarıyla birlikte babasının kötücül mirasına sahip çıkan üvey ablasını durdurmaya çalışırken "gerçek güzellik nedir" sorusuna da cevap aramamızı sağlıyor. Zor bir durumla karşılaştığında resim sanatı tarihi hakkındaki bilgileri aklından geçirerek zihnini toparlayan Byrony'nin hikayesini anlatan kitap sıra dışı kurgusu ile okurlarına klasik edebiyat hissi yaşatıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:21 Kaynak: Bültenler

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