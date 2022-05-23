Dört cüce galaksi birleşme yolunda ilerliyor! - Son Dakika
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Dört cüce galaksi birleşme yolunda ilerliyor!

23.05.2022 14:36
Dört cüce galaksi birleşme yolunda ilerliyor!

NASA tarafından paylaşılan görüntüler birleşme yolunda olan birbirine oldukça yakın dört cüce galaksiyi gözler önüne seriyor.

Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilen bir görüntü, dört cüce gökadanın alışılmadık bir etkileşimini bizlere sunuyor. NASA tarafından paylaşılan birbirine oldukça yakın dört cüce galaksiyi gözler önüne serdi. Dört gökada birlikte Hickson Compact Group 31 veya HCG 31 olarak adlandırılıyor. Etkileşim halindeki dört cüce galaksi, Dünya'dan 166 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

Birbirine oldukça yakın dört cüce galaksi!

Paylaşılan görüntünün üst tarafında tek bir nesne gibi görünen iki küçük galaksi yer alıyor. Bu iki gökada NGC 1741 olarak isimlendiriliyor. Hemen sağ tarafta puro şeklindeki bir gökada, sol alt tarafta ise diğer üçüne bir yıldız kümesiyle bağlı dördüncü bir galaksi yer alıyor.

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Birbirlerine oldukça yakın olan galaksilerin uzaklıkları sadece 75 bin ışık yılı. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse bu dört gökadayı Samanyolu galaksisi içerisine sığdırmak mümkün. Cüce gökada birleşimleri tipik olarak oldukça uzaktadırlar ve çok yaşlıdırlar, ancak bu grup nispeten daha genç. Gökbilimciler, Hubble'dan gelen verileri galaksilerin konumlarını geri sarmak, ne zaman etkileşime girmeye başladığını görmek ve sonunda ne zaman birleşeceklerini tahmin etmek için kullanıyorlar.

Dört cüce galaksi birleşme yolunda ilerliyor!

Aslında bu görüntü 2010 yılında çekildi. Ancak günümüze gelindiğinde revize edilerek detaylandırılan bu görsel galaksiler hakkında daha fazla detayı bizlerle paylaşıyor. Galaksilerin kütlesinden gelen yerçekimi kuvvetleri etkileşime girdikçe, gençken mavi parlayan yıldızların oluşumunu teşvik ediyor.

Araştırmanın baş yazarı Sarah Gallagher, görüntü yayınlandığında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu, bir galaksi grubunun birleşme yolunda olduğuna dair açık bir örnek çünkü her şeyi birleştirecek. çok fazla gaz var.

Galaksiler nispeten küçüktür, boyut olarak Samanyolu'muzun uydu galaksisi olan Büyük Macellan Bulutu ile karşılaştırılabilir. Önceki çalışmalardan ölçülen hızları, birbirlerine göre oldukça yavaş hareket ettiklerini gösteriyor, saniyede 60 kilometre. Dolayısıyla bu sistemin bir milyar yıl sonra tek bir eliptik galaksiye dönüşeceğini hayal etmek zor değil.

Peki siz galaksilerin birleşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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