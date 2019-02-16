Son Dakika Haberleri: Dört İlçede Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Yapıldı

Dört İlçede Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Yapıldı

1 saat önce

Van'ın Bahçesaray, Edremit, Gevaş ve Çatak ilçelerindeki okullarda görev yapan öğretmen ve çalışan personellere yönelik yangın eğitimi ve tatbikatları yapıldı.

Dört İlçede Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Yapıldı, System.String[]
Van'ın Bahçesaray, Edremit, Gevaş ve Çatak ilçelerindeki okullarda görev yapan öğretmen ve çalışan personellere yönelik yangın eğitimi ve tatbikatları yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı ve Yangın Eğitmeni Murat Motor tarafından Bahçesaray, Edremit, Gevaş ve Çatak ilçelerindeki okullarda görev yapan öğretmen ve çalışan personellere yönelik verilen yangın eğitimi sonrası uygulamalı olarak tatbikatlar yapıldı. Tatbikatta öğretmenlere ve okullarda çalışan personellere olası yangın çeşitleri ve yangına müdahale yönetmeleri ve bu tür durumlarda nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı. Yangın öncesinde alınacak tedbirlerden bahseden Sivil Savunma Uzmanı Murat Motor, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının bu konudaki farkındalıklarının arttığını söyledi. Yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği, yangın türleri, yangın söndürme cihazlarının kullanımı ile ilgili konularda da bilgiler veren Motor, eğitimlerin Van'ın tüm ilçelerinde yapıldığını ifade etti. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:11 Kaynak: İHA

Edremit, Bahçesaray, Güncel
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