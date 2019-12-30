Dörtyol'da muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen 36. istişare toplantısına Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak ile mahalle muhtarları ve daire amirleri katıldı.

Toplantıda, eğitim, sağlık, ulaşım, yol, su, güvenlik ve elektrik konularında yaşanan sıkıntılar dile getirildi, çözüm önerileri diğerlendirildi.

Toplantıda konuşma yapan Kaymakam Murat Bulacak, toplantıların faydalı olduğunu vatandaşların sorunları için çözümler ürettiklerini söyledi.

Vatandaşlarla her zaman iç içe olan muhtarların taleplerini değerlendirdiklerini belirten Bulacak, "Özellikle kış mevsiminde bulunmamız nedeniyle soba zehirlenmeleri, sokak aydınlatmaları, okul önleri, kantin denetimleri gibi önem arz eden konular üzerinde çalışmaları yoğunlaştırıyoruz." dedi.