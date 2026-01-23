Dörtyol'da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki bir lojistik firmasının, içerisinde lastik bulunan depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin depodaki soğutma çalışmaları devam ediyor. Soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılacak.