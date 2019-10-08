Son Dakika Haberleri: Dorukhan Toköz'den taraftarlara mesaj
Son Dakika Spor Dorukhan Toköz'den taraftarlara mesaj

Dorukhan Toköz'den taraftarlara mesaj

33 dakika önce

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'la oynadığı karşılaşmada dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen siyah-beyazlı futbolcu Dorukhan Toköz, sağlıklı bir şekilde sahalara dönmek için elinden gelen her şeyi yapacağı belirtti.

Dorukhan Toköz'den taraftarlara mesaj, System.String[]

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'la oynadığı karşılaşmada dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen siyah-beyazlı futbolcu Dorukhan Toköz, sağlıklı bir şekilde sahalara dönmek için elinden gelen her şeyi yapacağı belirtti.

Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan ve ameliyatının iyi geçtiğini aktaran milli futbolcu, şunları kaydetti:

"Öncelikle aileme, hocalarıma, başkanıma, yönetim kurulumuza, yakınlarıma, yanımdan ayrılmayan telefonumu susturmayan dostlarıma, doktorum Sarper Çetinkaya'ya, takım arkadaşlarıma, milli takımımıza ve futbolcu dostlarıma, ülkemizin güzel camialarına, mesaj atan güzel dileklerde bulunan, dua eden taraftarımıza ve sayısız güzel insana ayrı ayrı sonsuz teşekkür ederim. İyi ki varsınız, beni daha güçlü kılıyorsunuz, tek tek cevap veremediğim için üzgünüm. İnşallah eskisinden daha iyi bir şekilde döneceğim, en azından dönmek için her şeyimi vereceğim. Sizlere bunun için söz veriyorum. 'Sizin hayır sandığınızda şer, şer sandığınız şeyde hayır vardır, Allah bilir, siz bilemezsiniz' kendinize iyi bakın, görüşmek üzere."

Dorukhan Toköz, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vincent Aboubakar, lige verilen arada İstanbul'a geldi!
Galatasaray -Fenerbahçe derbisi yeni bir rekora imza attı Denizlispor, Yücel İldiz ile yollarını ayırdı Slimani, Fransa'da Eylül ayının en iyi oyuncusu oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 18:36:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dorukhan Toköz'den taraftarlara mesaj
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]