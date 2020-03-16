Dosso Dossi'ye 'koronavirüs' iptali - Son Dakika
Son Dakika Magazin Dosso Dossi'ye 'koronavirüs' iptali - Son Dakika Magazin

Dosso Dossi'ye 'koronavirüs' iptali

7 saat önce

TÜRKİYE'nin en büyük moda şovu olan ve bu yıl dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio'nun 'baş manken' olarak podyuma çıkacağı Dosso Dossi Fashion Show, koronovirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

Dosso Dossi'ye 'koronavirüs' iptali, System.String[]

TÜRKİYE'nin en büyük moda şovu olan ve bu yıl dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio'nun 'baş manken' olarak podyuma çıkacağı Dosso Dossi Fashion Show, koronovirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde 17- 23 Mart tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Dosso Dossi Fashion Show iptal edildi. Yurt içi ve yurt dışından 5 binin üzerinde katılımcının gelmesi beklenen moda etkinliklerinin iptal haberini, Dosso Dossi Holding yönetimi sosyal medya üzerinden duyurdu. Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio'nun yanı sıra, ünlü Türk mankenlerin de podyuma çıkması planlanan organizasyon, Göbeklitepe konseptiyle yapılacaktı. Holding yönetimi, defilenin iptal gerekçesinin, koronovirüs salgını olduğunu açıkladı.


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Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:08 Kaynak: DHA
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