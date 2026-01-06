''Dostlarım sessiz kaldı'' demişti! Cezaevindeki Mert Hakan'a sürpriz ziyaret - Son Dakika
''Dostlarım sessiz kaldı'' demişti! Cezaevindeki Mert Hakan'a sürpriz ziyaret

''Dostlarım sessiz kaldı'' demişti! Cezaevindeki Mert Hakan'a sürpriz ziyaret
06.01.2026 17:37
Cezaevinden yazdığı mektupta ''Tüm bunlar bittiğinde hatırlayacağım şey düşmanlarımın sesleri değil, dostlarımın sessizliği ve korkaklığı olacaktır.'' diyen Mert Hakan'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirildi. Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş'a ziyarette bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "futbolda bahis ve şike" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, tutuklanarak Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

MEKTUP YAZARAK YALNIZLIĞINI DİLE GETİRDİ

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçeli taraftarlar için bir mektup yazmış, mektubun sonunda yalnız kaldığını ifade eden 'Tüm bunlar bittiğinde hatırlayacağım şey düşmanlarımın sesleri değil, dostlarımın sessizliği ve korkaklığı olacaktır.' şeklindeki sözleri dikkat çekmişti.

İRFAN CAN KAHVECİ, MERT HAKAN'I ZİYARET ETTİ

Yaşanan süreçte sessiz kalan ancak bu mektup sonrası geçtiğimiz günlerde takım arkadaşı Mert Hakan için sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'den bir hamle daha geldi. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; İrfan Can, Mert Hakan'ı Silivri'debulunan Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Milli oyuncunun, arkadaşına moral ve motivasyon anlamında destek olduğu belirtildi.

    Yorumlar (6)

  • Murat Çil Murat Çil:
    içerisi öyle işte kim dost kim düşman anlarsın 27 1 Yanıtla
  • Mustafa Mustafa:
    pet shop dan mama götürseydin irfan 8 14 Yanıtla
    Ariza Makakula Ariza Makakula:
    poaahahahah 2 3
  • Hakan1421 Hakan1421:
    İsmail yükseğe hiç yakıştıramadım 3 4 Yanıtla
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    tek başına oynayabiliyormuymuş orda 1 1 Yanıtla
  • Dene Mene Dene Mene:
    Senin dostun varmışmış 1 0 Yanıtla
