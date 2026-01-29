Dostluk Grubu Başkanı Fırat'tan "Türkiye, Somali'de petrol buldu" iddiasına yanıt: "Somali'nin Stratejik Ortağıyız" - Son Dakika
Dostluk Grubu Başkanı Fırat'tan "Türkiye, Somali'de petrol buldu" iddiasına yanıt: "Somali'nin Stratejik Ortağıyız"

29.01.2026 17:46
TBMM Türkiye-Somali Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Abdurrahim Fırat, Somalili bir iş insanının "Türkiye'nin Somali'de petrol bulduğu ve bu yüzden bölgeye 3 F-16 ve 3 savaş helikopteri gönderdiği" yönündeki değerlendirmesine, iki ülkenin stratejik ortak olduğu vurgusuyla yanıt verdi.

TBMM Türkiye- Somali Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Abdurrahim Fırat, Somalili bir iş insanının "Türkiye'nin Somali'de petrol bulduğu ve bu yüzden bölgeye 3 F-16 ve 3 savaş helikopteri gönderdiği" yönündeki değerlendirmesine, iki ülkenin stratejik ortak olduğu vurgusuyla yanıt verdi.

TBMM Türkiye-Somali Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Abdurrahim Fırat, Türkiye tarafından Somali'nin başkenti Mogadişu'ya 3 adet F-16 savaş uçağı ve 3 taarruz helikopteri konuşlandırdığı yönündeki iddiayı, "Türkiye Somali'de kesinlikle devasa miktarda petrol buldu. Hiç kimse 3 savaş uçağını (100 milyon dolardan fazla) ve 3 taarruz helikopterini bedava vermez. En yakın müttefiki olan Suriye'ye bile böyle bir şey verilmedi. Yakında tarihin en büyük petrol keşfinin açıklanmasını bekleyin" şeklinde değerlendiren Somalili iş insanına yanıt verdi.

Türkiye'nin emperyalist hedefleri yok

Resmi X (Twitter) hesabından "SomHoncho" kullanıcı adlı Somalili iş insanına Türkçe ve İngilizce yanıt veren Fırat, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerine dikkat çekti.

Başkan Fırat açıklamasında, "Kıymetli Somalili kardeşim, TBMM Türkiye-Somali Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı olarak ifade etmek isterim ki: Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikası hiçbir zaman emperyalist hedef ve talepler doğrultusunda şekillenmemiştir" ifadelerini kullandı.

En zor zamanlarında Somali'nin yanında oldu

Türkiye'nin Somali'nin stratejik bir müttefiki olduğunu belirten Fırat, sağlıktan ulaşıma, savunmadan ekonomiye, insani yardımlardan altyapı yatırımlarına kadar her alanda güçlü bir iş birliği yürütüldüğünü kaydetti.

Somali halkının Türkiye için gönül coğrafyasının ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizen Fırat, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti iktidarı döneminde, Türkiye-Somali ilişkileri kökleşmiş, müstesna ve örnek bir seviyeye ulaşmıştır" dedi.

Dostluk Grubu Başkanı Abdurrahim Fırat, Türkiye'nin en zor zamanlarında Somali'nin yanında yer aldığını hatırlatarak, "Bugün olduğu gibi yarın da Somali halkının yanında olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Diplomatik ilişkilerin 60. Yılı kutlaması

Fırat ayrıca, Türkiye ile Somali arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıl dönümü dolayısıyla Somali'nin Ankara Büyükelçisi Fathudin Ali Mohamed, Somalili milletvekilleri, diplomatlar, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiklerini de hatırlattı.

TBMM Türkiye-Somali Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Abdurrahim Fırat, devamında Türkiye ile Somali arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek devam edeceğinin altını çizdi. - ERZURUM

