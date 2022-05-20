"Dostluk" konulu deneme yarışmasının kazananları açıklandı - Son Dakika
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"Dostluk" konulu deneme yarışmasının kazananları açıklandı

20.05.2022 20:46
"Dostluk" konulu deneme yarışmasının kazananları açıklandı

Esenler Belediyesi tarafından eğitim ve vakıf adamı, yazar Fethi Gemuhluoğlu'nun doğumunun 100. yılına özel olarak düzenlenen "Dostluk" konulu deneme yarışmasında dereceye giren isimler açıklandı.

Esenler Belediyesi tarafından eğitim ve vakıf adamı, yazar Fethi Gemuhluoğlu'nun doğumunun 100. yılına özel olarak düzenlenen "Dostluk" konulu deneme yarışmasında dereceye giren isimler açıklandı.

Üniversite öğrencilerine yönelik yapılan yarışmanın jürisinde yazar Beşir Ayvazoğlu'nun başkanlığında, Ali Gemuhluoğlu, Cihan Aktaş, Sadık Yalsızuçanlar, Mehmet Yalçın Yılmaz, Mukadder Gemici ve Özcan Ünlü yer aldı.

Yarışmada birinciliği "Gölgenin Kıyısında" eseriyle Ayşe Koç, ikinciliği, "Aşkın Silinmez Tecellisi" ile Yusuf Emre Bozan, üçüncülüğü ise "Bir Dağı Aşarken" eseriyle Muhammed Burhan Gerger kazandı.

Mansiyon ödülüne ise Melek Taştepe, Arif Semih Sulubulut, Gülsüm Çelik, Özhan Öztürk ve Murat Aydoğmuş değer görüldü.

Fethi Gemuhluoğlu'na ithafen düzenlenen yarışmada birinciye 10 bin, ikinci 7 bin 500, üçüncüye ise 5 bin lira ödülün yanı sıra mansiyon ödülünün sahibi olanlara 2 bin 500'er lira takdim edilecek.

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Kaynak: AA

Fethi Gemuhluoğlu, Beşir Ayvazoğlu, Üniversite, Esenler, Güncel, Son Dakika

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