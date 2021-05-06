Döviz cinsinden rezervler Mart'ta yüzde 12.9 düştü

Döviz cinsinden rezerv varlıkları Mart'ta aylık bazda yüzde 12.9 azalarak 46.2 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 4.3 azalarak 38.9 milyar dolara düştü.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde resmi rezerv varlıkları yüzde 9.0 düşüşle 86.7 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde vadesine 1 yıl veya daha az kalmış merkezi yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülüklerden oluşan döviz çıkışları yüzde 12.5 azalarak 26.8 milyar dolara geriledi. Bu tutarın yaklaşık 21.4 milyar doları anapara, 5.4 milyar doları faizden oluştu.Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 59.8 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 20.7 milyar doları bir ay vadeliydi.

TCMB verilerine göre şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 7.1 azalarak 45.9 milyar dolara geriledi.