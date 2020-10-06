Melikgazi Belediyespor'un down sendromlu tekvandocusu şampiyonalara hazırlanıyor

Melikgazi Belediyespor Kulübü'nün down sendromlu tekvandocusu Büşra Yolun, şampiyonalara hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 14 yaşındaki Yolun, altın madalya hedefiyle Avrupa ve Dünya şampiyonalarına hazırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yolun'u başarısından dolayı kutlayarak, herkese örnek olması gerektiğini belirtti.

Palancıoğlu, Yolun'un kendilerini çok mutlu ettiğini anlatarak, "Büşra kızımız 2 yıl önce bizimle tanıştı ve hayatı değişti. Hem sosyalleşme konusunda hem de özgüven, fiziksel gelişim ve kendini ifade etme konusunda büyük gelişmeler oldu. Vücudunu daha esnek kullanmaya başladı. Sporun Büşra'da meydana getirdiği değişimler bizleri çok mutlu etti. Kendisini başarılarından dolayı kutlarım. Sporcularımızda emeği çok olan ve onlara destek olan antrenör Yavuz Sayan'a da teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.