Down Sendromlu Sporcu Madalyaya Doymuyor

Ailesinin desteğiyle başladığı yüzme sayesinde hayatı değişen 27 yaşındaki down sendromlu milli sporcu Fatma Çağla Demir, katıldığı şampiyonalardaki başarılarıyla dikkati çekiyor.

İBRAHİM YOZOĞLU - Ailesinin desteğiyle başladığı yüzme sayesinde hayatı değişen 27 yaşındaki down sendromlu milli sporcu Fatma Çağla Demir, katıldığı şampiyonalardaki başarılarıyla dikkati çekiyor.



Birçok branş deneyen ve sonunda yüzmede yeteneğini keşfeden milli sporcu, başarının engel tanımayacağını aldığı madalyalarla gösteriyor.



Yüzme branşında ulusal ve uluslararası başarılarıyla örnek olan Fatma Çağla, günde 4 saat çalışarak, önce Avrupa ile Dünya Şampiyonası'nda podyuma çıkmayı, daha sonra da 2020'de Antalya'da düzenlenecek 2. Down Sendromlular (Trisome) Dünya Spor Oyunları'nda madalya kazanmayı hedefliyor.



Milli takıma 2013'te seçilen Fatma Çağla, kariyerine çeşitli yarışmalarda 80'in üzerinde madalya sığdırdı.



Demir: "Olimpiyat için hazırlanıyorum"



Down sendromlu milli yüzücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katıldığı şampiyonalarda birçok başarısı olduğunu söyledi.



Antrenörünü çok sevdiğini ve birlikte daha çok çalışarak daha iyi başarılar elde edeceğini ifade eden Fatma Çağla, "Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'na sıkı çalışıyorum. Hedefim, Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda birinci olduktan sonra olimpiyatlara katılmak. Olimpiyat için hazırlanıyorum. İnşallah orada da başarılı olacağım. Hayırlısıyla oraya gidip, ülkemi temsil edeceğim." diye konuştu.



Kendisi gibi down sendromlu arkadaşlarına seslenen Fatma Çağla, "Arkadaşlarım kendilerine iyi bir antrenör bulsun, çalışsın, benim gibi başarılı olsun. Down sendromlular artı bir, daha başarılı olur. Arkadaşlarım evinden çıksın, spor yapsın. 'Gelin siz de yüzün.' diyoruz. Yılmayın, pes etmeyin." ifadelerini kullandı.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Sakarya ziyaretinde görüşme fırsatı bulduğunu dile getiren Demir, kendisine sarıldığını ve bir süre sohbet ettiklerini anlattı.



Baba Demir: "Çocuklarımıza spor yaptırmamız gerekiyor"



Fatma Çağla'nın babası Orhan Demir, down sendromlu çocukların hayata hazırlanması için küçük yaşlardan itibaren toplum içinde tutulması gerektiğini vurguladı.



Eğitimin önemine işaret eden Demir, şöyle devam etti:



"Down sendromlu kızım, Avrupa şampiyonalarında ikincilik, üçüncülük aldı. Dünya beşinciliği aldı. İlkokul, ortaokul ve liseyi kaynaştırma okudu, şu an üniversite okuyor. Burada sporun katkısı yadsınamaz. Kızım down sendromlular içinde belli bir yere gelmiş ve rol model olmuş konumda. Sporla hayatın içinde kalabiliyorlar. Sağlıkları daha iyi, öz güvenleri daha yüksek oluyor ve bireysel kabiliyetleri artıyor. Bunları bilerek çocuklarımıza spor yaptırmamız gerekiyor. Bunun için down sendromlu çocuklarımıza sportif yetenek taraması yapılmasıyla alakalı girişimlerimiz var. Bunun ortamı da hazırlandı. Çocuklarımızı sporla hayata kazandırmalıyız. 2020'de Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları Antalya'da düzenlenecek. 6-7 branşta yarışma yapılacak. Sportif olarak yeteneği olan çocuklarımızın ülkemizi temsil etmelerini sağlayacağız."



Fatma Çağla doğduğunda doktorların down sendromluları, "Okuyup yazamaz, kendi işlerini göremez." şeklinde tanıttığını, bunu duyunca çok üzüldüklerini aktaran Demir, daha sonra kızları için neler yapabileceklerini düşünüp araştırdıklarını anlattı.



Kızını sürekli hayatın içinde tuttuğunu vurgulayan Demir, "Çocuğumuz hangi branşta başarılı olabilir diye, 6-7 spor branşını denedik. Resim, folklor, müzik gibi etkinliklerden hangisine yeteneği var diye denemeler yaptık. Dedesi ve annesi sayesinde çocukluğundan beri yüzmeyi biliyordu. Havuzda yüzdürüp bu branşı da denedik. Baktık ki başarılı oluyor, onun üzerine gittik. Haftanın 6 günü antrenman yapıyor, ben de onun peşinde koşuyorum. Güzel başarılar elde etti ve ülkemizi temsil etti." diye konuştu.



Kızının 2011'de havuzda yüzmeye başladığını, 2012'de katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda dereceler elde ettiğini belirten Demir, 2013'te Türkiye şampiyonluğuna uzandığını aktardı.



Kızının 2013'te milli takıma seçildiğini dile getiren Demir, "Çağla, Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katılmıştı ve ülkemize ilk madalyasını kazandırdı. Portekiz'de Avrupa ikincisi daha sonra da Avrupa üçüncüsü oldu. Sonraki yıllarda hep milli takım kadrosunda yer aldı. O yarışmalardan da Allah'a şükür madalyasız dönmedik. Avrupa ikincilikleri, üçüncülükleri oldu, dünya beşincisi oldu. Serilerinde birincilikler, ikincilikler elde etti. Bu zamana kadar başarıları bizim yüzümüzü güldürdü, ülkemizin de yüzünü güldürdü, bayrağımızı göndere çektirdi. O yüzden ona minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ali Koç'tan Comolli'ye Giroud Transferi İçin Yetki

İrfan Can Kahveci, Milli Takım Aday Kadrosundan Çıkarıldı

Gökhan Töre'den Fikret Orman'a Sert Tepki: İftira

Fenerbahçeli Frey, Eski Takımı Zurich'e Dönüyor