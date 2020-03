Down sendromlu tek yumurta ikizleri takipçi rekoru kırıyor - Son Dakika

İngiltere'nin Dundee kentinde down sendromlu 6 yaşındaki tek yumurta ikizleri Ollie ve Cameron'un annesi tarafından açılan sosyal medya hesabı, takipçi rekoru kırıyor. Sosyal hayata adapte olma başarılarıyla dikkat çeken ikizler, ilham kaynağı oldu ve Down Sendrom Birliği tarafından yayınlanan 'Çalışmaya Uygun' konulu filmde rol aldı.

Elaine Scougal tek yumurta ikizı olan çocukları Ollie ve Cameron'un down sendromu ile doğduklarında, üzüntü ve acıma reaksiyonları ile karşılaştığını, çünkü çevresindekilerin tek yumurta ikizlerinin sosyal yaşamda ve iş dünyasında zorlanacaklarını zannettiklerini ifade etti. İkizlerin gösterdiği uyum sonrasında Ollie ve Cameron'a sosyal medya hesabı açan Elaine, ikizlerinin yaşamlarından küçük kesitler yayınlamaya başladı. İkizlerin her çocuk gibi normal bir yaşam sürdüğünü göstermek isteyen Elaine, çocuklarının sosyal medya hesabının kısa sürede 200 bin takipçi kazandığını ifade etti. Down sendromunun, çocukların veya yetişkinlerin hayatında kısıtlayıcı bir engel olmadığını gösteren Ollie ve Cameron'un sayfasını takip edenler gözlerinin açıldığını ve neler başarabilecekleri konusunda motive olduklarını belirten mesajlar gönderiyor.

Tek yumurta ikizleri, Down Sendromu Birliği'nin tanıtım videosunda da oynayarak çalışmaya uygun olduklarını ve ileride yaşamlarını kazanabilecek bireyler olabileceklerini anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

İkizlerin çeşitli işlerde çekilmiş detay görüntüleri