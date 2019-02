DP Büyükşehir Adayı Kocadon Sahaya İndi

DP Büyükşehir adayı Kocadon sahaya indi Bodrum Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, Menteşe'de seçim bürosu açılışında yaptığı konuşmada, CHP Genel Merkezi'nin kendisini sürekli oyaladığını söyledi.

Bodrum Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, Menteşe'de seçim bürosu açılışında yaptığı konuşmada, CHP Genel Merkezi'nin kendisini sürekli oyaladığını söyledi.



MUĞLA - Demokrat Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, seçim çalışmalarının startını merkez ilçe Menteşe'den verdi. Seçim bürosunun açılışında Başkan Kocadon'a DP Genel Başkanı, Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal da eşlik etti.



"Öyle yağma yok"

Mehmet Koacadon Menteşe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında kalabalık bir kitleye hitap ederken, CHP Genel Merkezini eleştiri yağmuruna tuttu. Kocadon, kendisinin sürekli oyalandığını belirttiği konuşmasında, "Bizim yolumuz sevgi yolu, birlik beraberlik yolu, beraber yönetim yolu. Bizde ben dedim yok, biz dedik var ve halkın dediği olacak. Hani diyorlar ya 'Kocadon geç kaldı', 'Kocadon partisini değiştirdi', 'Kocadon partisine ihanet etti' bu hikayeyi bir dinleyelim. Kim kime ihanet etmiş bir görelim. Öyle yağma yok, bunu Muğla halkı ve 13 ilçesi bilecek. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı için müracaat ettik. Geçen süreçte mevcut Büyükşehir Belediye Başkanımızın adı açıklandı. Biz de kendisine hayırlı olsun dedik" dedi.



"Bilemedik oyalama taktiğini"

Büyükşehir Belediye Başkan adayının açıklamasının ardından CHP Genel Merkezine çağrıldığını ifade eden Mehmet Kocadon, "Hemen ardından genel merkez beni çağırdı. Niye panik ettilerse anlayamadım paniklerini. Genel merkeze gittim ve tekrar bana Bodrum'dan aday olmamı söylediler. Ben açık ve net söylüyorum. Bodrum Belediye Başkanlığı için müracaat yok. Genel merkeze önce niçin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğumu anlattım. Sorunları dile getirdim. Genel merkez bunları benden yazılı olarak rica etti. Ben de kendilerine 16 Aralık'ta yazılı olarak bildirdim. Bana bu sorunların çözüleceğini, bizi kırma Bodrum'u kabul et dediler. Ben de aldığım siyasi terbiye, siyasi ahlak gereği lidere inanmaktır. 'Bunları çözerseniz ben tekrar Bodrum'a aday olurum' dedim. Ama bilemedik oyalama taktiğini. Son güne kadar bekledik. Zannetmeyin, o genel merkeze sunduğum yapılması gerekenlerin hiçbiri benimle veya Bodrum ile ilgili değil. Yapması gereken şeyler. Şimdi onu da maalesef beceremediler ve Bodrum'a bir arkadaşımızı atadılar. Hayırlı olsun. Allah yollarını açık etsin" diye konuştu.



"Ne Cumhur, ne Millet, halkın ittifakı geliyor"

Konuşmasında Cumhur ve Millet ittifakının değil, halkın ittifakının galip geleceğini söyleyen Kocadon, "Ama bir şeyi unutmasınlar, parti koridorlarında Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ve 13 ilçe belediye başkanlığı verilmiyor. Bunu halk veriyor, halk. Meydanlar veriyor, sokaklar veriyor. Onun için parti koridorlarında Ali-Cengiz oyunları ile Belediye Başkanı olduğunu zannedenler 31 Mart'ta görecekler ki, bütün güzellikler Muğla'dan atılıyor temeli olacak. Çünkü Türkiye'nin birleştirici gücü ve her zaman bana sahip çıkan Demokrat Partim bunu Muğla'dan öğretecek. Bu sevgi bir çığ gibi Muğla'nın her ilçesinde öyle bir büyüyecek ki, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı açık ve net söylüyorum, ne Cumhur, ne Millet ittifakı, geliyor halkın ittifakı, geliyor kıratın şahlanışı. Muğla'yı metropol yapmak için, dünya şehri yapmak için, Türkiye'nin yüz akı yapmak için tekrar yollardayız. Bu bizim görevimiz. Bu görevi halktan alacağız. Bunu sizlerin oyları ile alacağız" dedi.

DP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Kocadon, konuşmasında mevcut Büyükşehir Belediye yönetimini de eleştirirken, her ilçenin gelirini o ilçeye bırakacaklarını söyledi.

