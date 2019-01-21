Son Dakika Haberleri: DP Genel Başkanı Uysal'dan Seydiler Belediyesine Ziyaret

DP Genel Başkanı Uysal'dan Seydiler Belediyesine Ziyaret

1 saat önce

Demokrat Parti Genel Başkanı (DP) ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, İscehisar ilçesine bağlı Seydiler belediyesini ziyaret etti.

DP Genel Başkanı Uysal'dan Seydiler Belediyesine Ziyaret, System.String[]
Demokrat Parti Genel Başkanı (DP) ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, İscehisar ilçesine bağlı Seydiler belediyesini ziyaret etti.

Uysal, belediye ziyaretinde yaptığı konuşmada, Seydiler beldesinde bir çok konuya vakıf olduğunu belirterek, Belediye Başkanı İbrahim Akkaya'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Akkaya da beldede yapılan çalışmalar hakkında Uysal'a bir sunum yaptı.

Uysal'ın ziyaret programına, DP İscehisar İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Bakır ve teşkilat mensupları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:18 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuyruğun Ucu Var Bucağı Yok! Bin 500 Kişilik İşçi Alımı İçin 11 Bin 500 Kişi Başvurdu Rizeli Mucidin İcadı ile Direklere Tırmanmak Artık Çok Kolay

Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Çağrı: İstanbul'un İlçe Adayları Bir An Önce Açıklansın Kayınbabasının Cenazesine Katılmayan Kadın, Tazminat Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 13:23:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DP Genel Başkanı Uysal'dan Seydiler Belediyesine Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]