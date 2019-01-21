DP Genel Başkanı Uysal'dan Seydiler Belediyesine Ziyaret
1 saat önce
Demokrat Parti Genel Başkanı (DP) ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, İscehisar ilçesine bağlı Seydiler belediyesini ziyaret etti.
Demokrat Parti
Genel Başkanı (DP) ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal
, İscehisar ilçesine bağlı Seydiler
belediyesini ziyaret etti.
Uysal, belediye ziyaretinde yaptığı konuşmada, Seydiler beldesinde bir çok konuya vakıf olduğunu belirterek, Belediye Başkanı İbrahim Akkaya
'ya çalışmalarında başarılar diledi.
Başkan Akkaya da beldede yapılan çalışmalar hakkında Uysal'a bir sunum yaptı.
Uysal'ın ziyaret programına, DP İscehisar İlçe Başkanı Hasan Hüseyin
Bakır ve teşkilat mensupları katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:18 Kaynak: AA
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