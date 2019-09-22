Son Dakika Haberleri: DPÜ Eğitim Fakültesi'nin 2 gün süren Oryantasyon etkinliği tamamlandı
Son Dakika Güncel Haber

DPÜ Eğitim Fakültesi'nin 2 gün süren Oryantasyon etkinliği tamamlandı

1 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi'nin 2 gün süren Oryantasyon etkinliği tamamlandı.

DPÜ Eğitim Fakültesi'nin 2 gün süren Oryantasyon etkinliği tamamlandı, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi'nin 2 gün süren Oryantasyon etkinliği tamamlandı.


Öğrenciler, etkinliğin ikinci gününde Kütahya Belediyesi'ni ziyaret ederek başladı.


Öğrenciler, DPÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi ve DPÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden'i ziyaret etti.


Kütahya'nın tarih ve kültür şehri olduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, "Kütahya sanatkarlar şehridir. En başta çini sanatı olmak üzere, bir çok sanatçı yetiştirmiş bir şehirdir. Kütahya aynı zamanda konaklan şehridir. Kütahya çeşmeler şehridir. Çeşmeleri türkülere konu olmuştur. Kısacası Kütahya tarih ve kültür şehridir. Kütahya kuruluşun ve kurtuluşun şehridir. Evliya Çelebi Kütahyalıdır. Sizler Kütahya'dan ayrıldıktan sonra inşallah buranın birer kültür elçisi olacaksınız" dedi.


Öğrenciler, daha sonra Kütahya Belediyesi'nin katkılarıyla tarihi konakların bulunduğu Germiyan Sokağı'nı, Kent Tarihi Müzesi'ni, Mehmet Gürsoy Çini Atölyesi'ni, Dönenler, Ulu ve Çinili camilerini, Hisar Kalesi'ni ve Ahmet Yakupoğlu Müzesi'ni ziyaret ederek, bilgiler edindi. - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Belediyesi, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selçuk Bayraktar TEKNOFEST açıklaması: 1,5 milyonu da aştık ve dünya rekoru kırdık
PKK'nın cephaneliği tam isabetle vuruldu! Nefes kesen görüntüler ortaya çıktı Saman yüklü traktörün römorku benzin istasyonuna 200 metre kala alev aldı Çin polisinin, çok sayıda Müslüman mahkumu zincirlere bağlı bir şekilde eğitim kamplarına götürmesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 20:11:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DPÜ Eğitim Fakültesi'nin 2 gün süren Oryantasyon etkinliği tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]