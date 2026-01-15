Dr. Fazıl Küçük, 42 Yıl Sonra Anıldı - Son Dakika
Dr. Fazıl Küçük, 42 Yıl Sonra Anıldı

15.01.2026 18:22
Kıbrıs Türkleri'nin lideri Dr. Fazıl Küçük, Lefkoşa'da anma töreniyle vefatının 42. yılında anıldı.

Kıbrıs Türklerinin özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, vefatının 42'nci yılında başkent Lefkoşa'daki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Dr. Küçük'ü anma töreni, mezarının bulunduğu Lefkoşa'daki Anıttepe'de yapıldı.

Anma törenine, Küçük'ün ailesi, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, ülkenin 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral İlker Görgülü, KKTC'li bakanlar ve çok sayıda yetkili katıldı.

Anıta çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi ve sonrasında yarıya indirildi.

Erhürman, anıt özel defterini imzalamasının ardından yaptığı konuşmada, Küçük'ü gerçek bir toplum lideri yapan en önemli özelliğin "makam ve unvanların arkasına saklanmadan, halkıyla aynı sokakları paylaşması, aynı kaygıları taşıması ve aynı umuda tutunması" olduğunu vurguladı.

Küçük'ün yalnızca kürsülerden değil, evlerden, tarlalardan, hastane koridorlarından da konuşan bir lider olduğuna dikkati çeken Erhürman, "Bu yüzden, Dr. Fazıl Küçük halkın gözünde hiçbir zaman yukarıda olmadı. Daima halkın içinden, içimizden birisi oldu." dedi.

Erhürman, Küçük'ün, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesi döneminde, ince çizgiler üzerinde yürümeyi başarmış bir lider olduğunu ifade etti.

"Her türlü tehlikeye karşı her koşulda halkını korumak için mücadele ve liderlik etti"

Küçük'ün Kıbrıs Türk halkının kimliğini, haklarını ve güvenliğini savunduğunu belirten Erhürman, "Halkının onurundan asla taviz vermedi. Her türlü tehlikeye karşı her koşulda halkını korumak için mücadele ve liderlik etti." dedi.

Erhürman, Küçük'ü yalnızca anmanın yeterli olmadığına, anlattığı değerleri ve halktan kopmayan siyaset anlayışının yaşatılması gerektiğine dikkati çekerek, "Onun halkına duyduğu sarsılmaz inancın bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ettiğini vurgulamak istiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

