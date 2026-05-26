Dr. Gülşen Topal’dan dikkat çeken NEET uyarısı: 5-6 milyon genç ne eğitimde ne iş hayatında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dr. Gülşen Topal’dan dikkat çeken NEET uyarısı: 5-6 milyon genç ne eğitimde ne iş hayatında

26.05.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Psikolojik Danışman Dr. Gülşen Topal, Metin Aydın’ın sunduğu “İyilik İyileştirir” programında Türkiye’de giderek büyüyen NEET sorununa dikkat çekti. Topal, “5-6 milyon hiçbir iş yapmayan genç nüfusumuz var. Bu çok büyük bir kayıp” diyerek gençlerin eğitim ve iş hayatından uzaklaşmasının toplumsal sonuçlarına vurgu yaptı.

Haberler.com'da Metin Aydın'ın sunduğu “ İyilik İyileştirir” programına konuk olan Dr. Gülşen Topal, NEET olarak tanımlanan, ne eğitimde ne de iş hayatında bulunan gençlerin yaşadığı sorunları anlattı. Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında en yüksek NEET oranına sahip olduğunu belirten Topal, aile tutumlarından işsizliğe kadar birçok faktörün gençleri sosyal hayattan uzaklaştırdığını söyledi. Programda gençlerin yaşadığı umutsuzluk, işsizlik ve sosyal geri çekilme süreci üzerine değerlendirmelerde bulunan Topal, özellikle uzun süre iş bulamayan gençlerin toplumdan uzaklaşma riskiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

“5-6 MİLYON GENÇ NE EĞİTİMDE NE DE İŞ HAYATINDA”

Programda NEET kavramını açıklayan Dr. Gülşen Topal, “NEET dediğimiz gençler herhangi bir eğitimde ya da iş hayatında bulunmayan 18-29 yaş arası genç nüfusu kapsıyor” dedi. Bu gençlerin iş bulamama ya da eğitimden umutlarını kesme gibi nedenlerle okul ve iş hayatından uzaklaştığını belirten Topal, toplumda bu gençlere yönelik yanlış bir algı bulunduğunu söyledi. “Bu gençleri sadece bilgisayar başında vakit geçiren bir grup gibi düşünmemek lazım” ifadelerini kullanan Topal, NEET grubunun kendi içinde de farklı kategorilere ayrıldığını belirtti. “Aktif olanlar hâlâ iş arayan ama bulamayanlar. Pasif olanlar ise öğrenilmiş çaresizlikle tamamen sosyal olarak geri çekilmiş olanlar” diyen Topal, Türkiye’de uzun yıllardır işsiz kalan gençlerin bulunduğunu söyledi. “8 yıllık, 10 yıllık işsizliklerden bahsediyoruz. 5-6 milyon hiçbir iş yapmayan genç nüfusumuz var. Bu çok büyük bir kayıp” ifadeleri dikkat çekti.

Dr. Gülşen Topal’dan dikkat çeken NEET uyarısı: 5-6 milyon genç ne eğitimde ne iş hayatında

“ÜNİVERSİTE DİPLOMASI ARTIK TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL”

Meslek sahibi olmanın yalnızca ekonomik kazanç anlamına gelmediğini belirten Topal, bunun aynı zamanda bireyin toplumsal statüsünü ve kimliğini de şekillendirdiğini söyledi. “Bir insanın meslek sahibi olması sadece para kazanmak anlamına gelmiyor. Meslek sahibi olmak toplumsal statüyü de belirliyor” diyen Topal, genç yetişkinlik döneminin en önemli gelişim görevlerinden birinin meslek edinmek olduğunu ifade etti. Ailelerin çocuklarına yönelik korumacı yaklaşımının da NEET riskini artırabildiğini belirten Topal, “Ailelerin ‘Biz sana bakarız, çalışmasan da olur’ yaklaşımı çocukların NEET olma riskini artırıyor” dedi. Türkiye’de üniversite diplomasının artık tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Topal, “Üniversite mezunu olsanız da NEET kalabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“GENÇLER İÇİN KÜÇÜK ADIMLARLA BAŞLAMAK GEREKİYOR”

Dr. Gülşen Topal, meslek seçimlerinin daha lise döneminde şekillenmesinin gençlerin kariyer planlaması açısından daha sağlıklı olabileceğini belirtti. “Mesleklerin daha lise döneminde belirlenmesi daha sağlıklı olabilir” diyen Topal, gençlerin kendilerini tesadüflere hazırlamaları gerektiğini ifade ederek “Planlı rastlantısallık dediğimiz şey kendini tesadüflere hazırlamaktır” sözlerini kullandı. Uzun süredir eğitimden ve iş hayatından uzak kalan gençlerin yeniden sosyal hayata kazandırılması için küçük ama sürdürülebilir adımların önemli olduğunu vurgulayan Topal, “Uzun zamandır NEET olanlar için küçük adımlarla başlamak gerekiyor” dedi. Programda yapılan değerlendirmeler, genç işsizliği ve sosyal izolasyon konusunun Türkiye’de giderek büyüyen önemli sorunlardan biri olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Metin Aydın, Psikoloji, Danışman, Türkiye, İyilik, Gülşen, Son Dakika

Son Dakika Psikoloji Dr. Gülşen Topal’dan dikkat çeken NEET uyarısı: 5-6 milyon genç ne eğitimde ne iş hayatında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Aziz Yıldırım’dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin son paylaşımı yürekleri dağladı 3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin son paylaşımı yürekleri dağladı
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama... Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Zaniolo Udinese’ye veda etti Galatasaray’a dönüyor Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor
Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
Yüksekova’da 6 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu Yüksekova'da 6 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu
Korkunç olay Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı Korkunç olay! Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
Yok artık Mourinho Daha gitmeden Real Madrid’i büyük zarara soktu Yok artık Mourinho! Daha gitmeden Real Madrid'i büyük zarara soktu

11:50
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
11:00
Elazığ’da 4 saatte 2 deprem Vatandaşlar diken üstünde
Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde
10:50
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
10:15
Özgür Özel’den İzmir’de gövde gösterisi Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
Özgür Özel'den İzmir'de gövde gösterisi! Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
09:56
Türkiye’nin incisi “Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer“ listesinde
Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
09:35
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti
07:58
İstinaftan emsal karar Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak
İstinaftan emsal karar! Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak
07:29
Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 12:11:44. #7.13#
SON DAKİKA: Dr. Gülşen Topal’dan dikkat çeken NEET uyarısı: 5-6 milyon genç ne eğitimde ne iş hayatında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.