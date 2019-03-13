Son Dakika Haberleri: Dr. Hakan Çınar, DÜNYA'yı ziyaret etti

Dr. Hakan Çınar, DÜNYA'yı ziyaret etti

1 saat önce

Dr. Hakan Çınar, DÜNYA gazetesini ziyaret ederek DÜNYA gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent ve yönetim kurulu üyeleri ile ekonomiyi konuştu.

Dr. Hakan Çınar, DÜNYA'yı ziyaret etti, System.String[]
Dr. Hakan Çınar, DÜNYA gazetesini ziyaret ederek DÜNYA gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent ve yönetim kurulu üyeleri ile ekonomiyi konuştu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:35 

Demirkent, Hakan Çınar, Ekonomi
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