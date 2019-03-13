Dr. Hakan Çınar, DÜNYA'yı ziyaret etti
1 saat önce
Dr. Hakan Çınar, DÜNYA gazetesini ziyaret ederek DÜNYA gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent ve yönetim kurulu üyeleri ile ekonomiyi konuştu.
Dr. Hakan Çınar
, DÜNYA gazetesini ziyaret ederek DÜNYA gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent
ve yönetim kurulu üyeleri ile ekonomiyi konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:35
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