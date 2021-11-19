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Dr. İsmet Uçma, Tuzla Kitap Fuarı'nda anıldı - Son Dakika

Dr. İsmet Uçma, Tuzla Kitap Fuarı'nda anıldı

19.11.2021 18:55
Dr. İsmet Uçma, Tuzla Kitap Fuarı'nda anıldı

Geçen ay hayatını kaybeden AK Parti Kurucu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Dr. İsmet Uçma anısına Tuzla Belediyesi Kitap Fuarı'nda anma programı düzenlendi.

Geçen ay hayatını kaybeden AK Parti Kurucu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Dr. İsmet Uçma anısına Tuzla Belediyesi Kitap Fuarı'nda anma programı düzenlendi. Düzenlenen programa katılan konuşmacılar İsmet Uçma ile ilgili anılarını anlattılar.

Düzenlenen programa, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Erol Kaya, Ravza Kavakçı Kan, Osman Boyraz, Hasan Turan, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile çok sayıda kitapsever katıldı. Programa katılan konuşmacılar İsmet Uçma ile ilgili anılarını anlattılar. Anıların anlatıldığı sırada başta İsmet Uçma'nın ailesi olmak üzere katılımcılar duygu dolu anlar yaşadılar. Anma programının ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kitaplarını imzaladı.

"BİZİM ARAMIZDAKİ HUKUK BİR EVLAT BABA İLİŞKİSİYDİ"

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, "İsmet Ağabey ile herkesin özel bir hukuku vardır ama bizim aramızdaki hukuk bir evlat baba ilişkisiydi. Kendisiyle tanıştığımız 11 yılda evlatlarından daha çok zaman bana ayırdığını her daim ifade ediyorum, ben de anne ve babama ayırdığım zamandan daha fazlasını İsmet ağabeye ayırmıştım" dedi.

"İSMET AĞABEY İZ BIRAKAN İNSANLARDAN BİR TANESİYDİ"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan," Bazı insanlar kimseye dokunmaz ama bazı insanlar hayatlara dokunur, kalplere dokunur ve iz bırakır. İsmet ağabey de iz bırakan insanlardan bir tanesiydi. Benim hayatımda gençlik yıllarından beri tanıdığım, tanıştığım bir ağabeyimizdi. Diğer tüm sıfatların ötesinde bizim için İsmet ağabeydi" dedi.

"O EVLATLARINA AŞIK OLAN BİR İNSANDI"

AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya," İsmet ağabey, çeyrek asrı aşan yakın dostluğumuzun bir süreci yarım asra yaklaşan da bir kadim dava dostluğumuz olan bir abimizdi. O evlatlarına aşık olan bir insandı. Hayatını yeniden tanzim etmeyi düşündüğünde; 'Sen yapamazsın, sen çocuklarına aşıksın' dedim. Sonra geldi bana, 'Doğru söylüyorsun' dedi. Kendisinden küçüklerin ağabeyi, yaşıtlarının arkadaşı, büyüklerinde dava adamı temsili noktasında muhteşem bir insandı" dedi.

"ÜLKEMİZE ÇOK DEĞERLİ İFADELER VE KAZANIMLAR KATMIŞTIR"

Anma programında söz alan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Ben bir ağabeyim hakkında konuşacağım. Kendisi ile partimizin kuruluşunda, siyasete adım attığım günlerde bir fikir fırtınası ekibinde bulunduğum günlerde tanıştım. Çok eskiye dayanan birlikteliğimiz başladı. Ondan sonra, birçok ortamda kendisinin düşünceleri ve fikirleri ile tarihe baktığı perspektif bakış açıları ile beraber geleceğe nasıl bakılması konusundaki vermiş olduğu çok değerli fikirlerinden istifade etme fırsatı buldum. Bir kardeşi olarak gerçekten bana çok şey kattı. Her kitap fuarında, yazmış olduğumuz kitaplarda herkesi mutlaka okumaya teşvik ederken, fikri hayatımızda çok önemli olan dergicilik konusunda çok teşvikleri ile sadece kendi camiasında değil, partimizde değil, ülkemiz için çok değerli ifadeler ve kazanımlar katmıştır" dedi.

"BANA ÇOK BÜYÜK BİR UFUK AÇMIŞTIR"

İsmet Uçma'nın okul yıllarında bile koltuğunun altında kitap olduğunu belirten Başkan Yazıcı," Kendisi okul yıllarında bile koltuğunun altında kitapla gezerdi. Kitabı bilgi kaynağı olarak hiçbir zaman eksiltmeyen ve herkesi okumaya teşvik ettiği gibi aynı zamanda hangi kitap olursa olsun, 'Kitap zehir bile olsa, panzehri yine kitaptır' derdi.  Kendisinin her zaman bize katmış olduğu o güzel ifadelerden dolayı, hep farklı açılardan bakmayı öğrendiğimizi ifade etmiştim. Bana çok büyük bir ufuk açmıştır" dedi.

"OKUYUN, DAİMA OKUYUN, OKUYAN BİREYLERDEN OLUN"

İsmet Uçma'nın oğlu Mehmet Ali Uçma konuşmasında duygu dolu anlar yaşayarak," Babamın bize tembihlediği şöyle bir husus vardı. Okuyun, daima okuyun, okuyan bireylerden olun ve hep okutun. Şu örneği verirdi, 'Bir sayfa kitap okuyan hiç kitap okumayana, 10 sayfa kitap okuyan ise bir sayfa kitap okuyana fark atar' derdi. Biz de evlatları olarak bu titizlikle hareket etmeye özen gösterdik. Bu program bizim için çok anlamlı. Çok teşekkür ediyorum" dedi.


Dr. İsmet Uçma, Tuzla Kitap Fuarı'nda anıldı
Dr. İsmet Uçma, Tuzla Kitap Fuarı'nda anıldı
Dr. İsmet Uçma, Tuzla Kitap Fuarı'nda anıldı
Dr. İsmet Uçma, Tuzla Kitap Fuarı'nda anıldı
Dr. İsmet Uçma, Tuzla Kitap Fuarı'nda anıldı
Dr. İsmet Uçma, Tuzla Kitap Fuarı'nda anıldı
Dr. İsmet Uçma, Tuzla Kitap Fuarı'nda anıldı

İsmet Uçma, AK Parti, Kitap, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dr. İsmet Uçma, Tuzla Kitap Fuarı'nda anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dr. İsmet Uçma, Tuzla Kitap Fuarı'nda anıldı - Son Dakika
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