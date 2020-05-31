Dragon, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi - Son Dakika

Dragon, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi

ABD, (DHA)- ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) bağlı astronotlarını taşıyan uzay aracı Dragon'un, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlendiği bildirildi.

ABD'li ünlü girişimci Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX'in Falcon 9 roketi ile uzaya fırlattığı NASA'nın Crew Dragon uzak kapsülü, ISS'e kenetlendi. SpaceX, resmi sosyal medya hesabından, 'Kenetlenme doğrulandı' ifadeleriyle duyurdu. Özel şirket tarafından uzaya gönderilen ilk insanlı uzay aracı olma özelliğini taşıyan Crew Dragon, Doug Hurley ve Bob Behnken adlı iki astronotu taşıyor. Crew Dragon dün Falcon-9 roketiyle Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.