Trabzonspor, Rumen futbolcusu Denis Draguş'un Gaziantep FK'ye kiraladı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Denis Draguş'un sezonun yarısı için Gaziantep FK'ye geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Denis Mihai Draguş'un, 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için Gaziantep FK'ye geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncunun bu dönemdeki tüm maliyetleri Gaziantep FK tarafından karşılanacaktır." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Spor › Draguş Gaziantep FK'ye Kiralandı - Son Dakika
