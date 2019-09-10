Son Dakika Haberleri: Drake, sevdiği dizi yayından kalkınca yapımcılığını üstlendi, diziyi Netlix'e getirdi
BBC
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Drake, sevdiği dizi yayından kalkınca yapımcılığını üstlendi, diziyi Netlix'e getirdi

37 dakika önce

Kanadalı rapçi Drake'in yayından kaldırılmasına üzüldüğü için yapımcılığını üstlendiği İngiliz suç dizisi Top Boy'un yeni sezonu bu hafta Netflix'e geliyor.

Drake, sevdiği dizi yayından kalkınca yapımcılığını üstlendi, diziyi Netlix'e getirdi, System.String[]

Kanadalı rapçi Drake'in yayından kaldırılmasına üzüldüğü için yapımcılığını üstlendiği İngiliz suç dizisi Top Boy'un yeni sezonu bu hafta Netflix'e geliyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Hackney mahallesinde geçen, bir yanda uyuşturucu ticaretinin ve suç oranının yüksek olduğu bir yanda yoksulluğun görüldüğü bir ortamda gençlerin verdiği yaşam mücadelesini anlatan Top Boy'un iki sezonu 2011-2013 yılları arasında İngiliz televizyon kanalı Channel 4 tarafından yayımlanmıştı.

Dizinin yayından kaldırıldığını öğrenen Drake, bundan dolayı duyduğu üzüntüyü beş yıl önce bir Instagram mesajında kaleme aldı.

Dizinin yayından kaldırılması üzerine harekete geçen Drake, dizinin yaratıcısı ve yazarı Ronan Bennett ile iletişime geçerek üçüncü sezonu fonlamayı teklif etti.





Drake'in 2017'de dizinin yapımcığını üstlendiğini açıklaması üzerine dizinin orijinal kadrosu bir araya getirildi.

Drake daha önce Hollywood Reporter dergisine verdiği röportajında dizideki insan unsurunun kendisini yapıma çektiğini söylemiş, çok tanınmayan oyuncularının performansının 'inanılmaz' olduğunu belirtmişti.

Bu Cuma günü Netflix platformuna gelecek olan dizinin ilk gösterimi 4 Eylül'de Londra'da gerçekleşti.

İngiltere, Londra, Drake, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:09 
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