Dream" Yakıt İkmali İçin Bodrum'da
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesine demirleyen "Dream" isimli motoryata yanaştırıldığı iskelede 255 bin litre yakıt ikmali yapıldı.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesine demirleyen "Dream" isimli motoryata yanaştırıldığı iskelede 255 bin litre yakıt ikmali yapıldı.
İki gün önce Bodrum açıklarına demirleyen Malta
bayraklı yat, Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaştırıldı.
106 metre uzunluğundaki motoryata ikmal için 8 tankerle akaryakıt getirildi. Yunan asıllı bir armatöre ait olduğu belirtilen yata, tankerler iskeleye giriş yaptıktan sonra yakıt ikmaline başlandı.
Yatın, 1997'de Türkiye
tersanelerinde üretildiği ve yolcu gemisi olarak kullanıldığı, bir süre önce de tamir ve modernize işleminden geçirilerek, yeniden denize indirildiği öğrenildi. Yunanistan
'a gitmek üzere ilçeden ayrılacağı belirtilen motoryata, geçen yıl temmuz ayında 220 bin litre, ekimde de 230 bin litre yakıt ikmali yapılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:10 Kaynak: AA
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