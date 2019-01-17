Son Dakika Haberleri: Dream" Yakıt İkmali İçin Bodrum'da

Dream" Yakıt İkmali İçin Bodrum'da

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesine demirleyen "Dream" isimli motoryata yanaştırıldığı iskelede 255 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

Dream
Muğla'nın Bodrum ilçesine demirleyen "Dream" isimli motoryata yanaştırıldığı iskelede 255 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

İki gün önce Bodrum açıklarına demirleyen Malta bayraklı yat, Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaştırıldı.

106 metre uzunluğundaki motoryata ikmal için 8 tankerle akaryakıt getirildi. Yunan asıllı bir armatöre ait olduğu belirtilen yata, tankerler iskeleye giriş yaptıktan sonra yakıt ikmaline başlandı.


Yatın, 1997'de Türkiye tersanelerinde üretildiği ve yolcu gemisi olarak kullanıldığı, bir süre önce de tamir ve modernize işleminden geçirilerek, yeniden denize indirildiği öğrenildi.


Yunanistan'a gitmek üzere ilçeden ayrılacağı belirtilen motoryata, geçen yıl temmuz ayında 220 bin litre, ekimde de 230 bin litre yakıt ikmali yapılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:10 Kaynak: AA

Muğla, Bodrum, Güncel
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