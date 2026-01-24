Drift Atan Alkollü Sürücüye Ceza - Son Dakika
Drift Atan Alkollü Sürücüye Ceza

24.01.2026 14:09
Osmaniye'de drift yaparken 2 kişiye çarpan alkollü sürücüye cezai işlem uygulandı.

OSMANİYE'de kavga sonrası otomobiliyle drift atarken 2 kişiye çarpan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye cezai işlem uygulandı.

Olay, dün akşam Kuzey Çevre Yolu Yeşilyurt mevkisinde meydana geldi. Kavga sonrası otomobiliyle drift atarak trafiği tehlikeye düşüren ve 2 kişiye çarparak yaralayan sürücü kaçtı. Bu anları cep telefonuyla görüntüleyenler sanal medyada paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüler üzerine harekete geçerek araç ve sürücüyü kısa sürede tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda sürücüye; sürücü belgesiz araç kullanma, drift atma, aracı ters yönde sürme ve makas atma, dur ikazına uymama, muayenesiz ve sigortasız araç kullanma, alkollü araç kullanma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma maddelerinden cezai işlem uygulandı. Araç ise trafikten menedildi.

