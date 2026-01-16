Drift Yapan Sürücülere 445 Bin TL Ceza

KONYA'da araçlarıyla drift atıp, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 7 sürücüye toplam 445 bin 574 TL idari para cezası uygulandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, 13-14 Ocak tarihlerinde yaptıkları denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye düşürüp araçlarıyla drif atan 7 sürücü hakkında 'Drif atmak', 'Abartılı egzoz kullanmak', 'Sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde araç kullanmak' maddelerinden toplam 445 bin 574 TL idari para cezası uyguladı. Sürücülerden 6'sının ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, bir sürücünün son 5 yıl içerisinde ikinci kez drift yaparken yakalanması nedeniyle ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Ayrıca sürücüler haklarında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan drift attığı belirlenen araçlardan, sürücüsünün aynı zamanda araç sahibi olduğu tespit edilen 2 otomobil 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.