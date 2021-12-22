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Drone ile muhteşem kar manzaraları - Son Dakika

Drone ile muhteşem kar manzaraları

22.12.2021 11:47
Drone ile muhteşem kar manzaraları

Denizli'de etkili olan kar yağışının ardından Babadağ Dağı ve Babadağ ilçesinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Denizli'de etkili olan kar yağışının ardından Babadağ Dağı ve Babadağ ilçesinde kartpostallık görüntüler oluştu. O anlar 120 metreden drone ile görüntülendi.

Denizli'nin yüksek kesiklerinde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kar yağışının ardından 2 bin 308 rakımlı Babadağ Dağı ve Babadağ ilçesinde ise oluşan manzara kendisine hayran bıraktı. Yılkı atları ve dokumalarıyla ünlü ilçenin doğal güzellikleri yağan karla birlikte eşsiz bir güzelliğe kavuştu. Gün boyu görüntü alan Ali Korkmaz, "Denizli'nin en yüksek dağlarından biri olan Babadağ'a beklenen kar yağdı. Dağın yamaçları, düz alanlar çam ormanları karın altında kaldı. Vatandaşlar uzun bir aradan sonra karın keyfini doyasıya yaşadı" dedi.

(Hasan Durna-İHA)

Drone ile muhteşem kar manzaraları
Drone ile muhteşem kar manzaraları
Drone ile muhteşem kar manzaraları

Toros Dağları, Babadağ, Denizli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Drone ile muhteşem kar manzaraları - Son Dakika


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