Hatay içme suyu isale hattı ikmali tamamlama işi şantiyesini de ziyaret eden Akca, son olarak İskenderun Aşkarbeyli Feyezan Kanalı'nda incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Hatay'daki yatırımları inceledi - Son Dakika

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