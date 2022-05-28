DSİ Kırklareli 112. Şube Müdürlüğüne Mehmet Cemil Sarı atandı - Son Dakika
Üye Girişi

DSİ Kırklareli 112. Şube Müdürlüğüne Mehmet Cemil Sarı atandı

28.05.2022 09:58
DSİ Kırklareli 112. Şube Müdürlüğüne Mehmet Cemil Sarı atandı

DSİ Kırklareli 112. Şube Müdürlüğüne atanan Mehmet Cemil Sarı, görevine başladı.

DSİ Kırklareli 112. Şube Müdürlüğüne atanan Mehmet Cemil Sarı, görevine başladı.

Sarı, yaptığı açıklamada, görevini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağını söyledi.

Kurumunda yaklaşık 10 yıldır başmühendis ve müdür yardımcılığı görevinde bulunduğunu belirten Sarı, güzel çalışmalara imza atacağını kaydetti.

Baraj, gölet ve sulama alanında çalışmaların ve yatırımların devam ettiğini anlatan Sarı, yatırımların artması için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

YORUMLAR
500
Kırklareli Valisi Ekici, Pınarhisar ilçesini ziyaret etti Kırklareli Valisi Ekici, Pınarhisar ilçesini ziyaret etti Teksas'taki okul saldırısında polisten 'zamanında müdahale edilmeme' itirafı Teksas'taki okul saldırısında polisten 'zamanında müdahale edilmeme' itirafı
Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Mehmet Cemil, Kırklareli, 112, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSİ Kırklareli 112. Şube Müdürlüğüne Mehmet Cemil Sarı atandı - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Dün gelen zamdan sonra bugün bir yenisi daha geldi! Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı geçti
00:48 Emekli maaşı kadar nafaka ödeyen adam isyan etti: Çok zorlanıyorum
00:36 Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi
00:14 Zelenski'den "gıda krizi" uyarısı: Temmuz ayında felaketin büyüklüğü anlaşılacak
23:49 Uzmanlar uyardı! İzmir'de 1945 yılının sıcaklık rekoru kırılacak!
23:44 Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı!
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 10:27:55. #1.11#
SON DAKİKA: DSİ Kırklareli 112. Şube Müdürlüğüne Mehmet Cemil Sarı atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement