Dsö, Çin'in Geliştirdiği Üçüncü Kovid-19 Aşısına da Acil Kullanım Onayı Verdi - Son Dakika
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Dsö, Çin'in Geliştirdiği Üçüncü Kovid-19 Aşısına da Acil Kullanım Onayı Verdi

20.05.2022 01:13
Dsö, Çin'in Geliştirdiği Üçüncü Kovid-19 Aşısına da Acil Kullanım Onayı Verdi

CENEVRE, 19 Mayıs (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Perşembe günü Çinli CanSino Biologics şirketi tarafından geliştirilen CONVIDECIA isimli Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi.

CENEVRE, 19 Mayıs (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Perşembe günü Çinli CanSino Biologics şirketi tarafından geliştirilen CONVIDECIA isimli Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi. CONVIDECIA, Sinopharm ve Sinovac'ın ardından DSÖ'nün Acil Kullanım Listesi'ne (EUL) alınan üçüncü Çin aşısı oldu. DSÖ'den yapılan açıklamada, CONVIDECIA'nın değerlendirmesinin "kalite, güvenlik, etkililik, risk yönetim planı, programlı kullanılabilirlik ve DSÖ'nün üretim yerinde gerçekleştirdiği denetime ilişkin verilerin gözden geçirilmesine dayandığı" belirtildi. Açıklamada, "DSÖ tarafından dünyanın dört bir yanındaki denetim uzmanlarından oluşan Acil Kullanım Listesi Teknik Danışma Grubu, aşının Kovid-19'a karşı korumada DSÖ standartlarını karşıladığını ve aşının faydalarının risklerden çok daha ağır bastığını belirledi" ifadelerine yer verildi.

Tek doz olarak uygulanan CONVIDECIA, Kovid-19'un arkasındaki virüs olan "SARS-CoV-2'nin spike S proteinini baskılayan modifiye edilmiş insan adenovirüsünü temel alıyor". Aşının semptomatik hastalıklar karşısında yüzde 64 ve şiddetli Kovid-19'a karşı da yüzde 92 koruma etkililiği gösterdiği bulundu. CONVIDECIA, aşılara özel politikaları belirleyen ve kitleler üzerinde kullanılan aşılara dair tavsiyelerde bulunan, DSÖ'ye bağlı Bağışıklık için Uzmanlar Danışma Grubu (SAGE) tarafından da değerlendirildi. SAGE, CONVIDECIA'nın 18 ve üzerindeki tüm yaş gruplarında 0,5 mililitrelik tek doz şeklinde uygulanmasını tavsiye etti. Aşının kullanımına dair detaylı tavsiyelerin yakın zamanda yayınlanması bekleniyor. DSÖ, Çin'in Sinopharm ve Sinovac Kovid-19 aşılarına geçen yıl onay vermişti.

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Kaynak: Xinhua

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