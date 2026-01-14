DSÖ Genel Direktöründen ABD'ye Geri Dönüş Çağrısı

CENEVRE, 14 Ocak (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD'nin DSÖ'den ocak ayında resmen çekilecek olmasının hem ABD'yi hem de dünyayı "güvensiz" bir yer haline getireceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump 20 Ocak 2025'te Beyaz Saray'a geri döndüğü ilk günde, ülkesinin DSÖ'den çekilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzalamış, ilgili resmi bildirim de imzadan iki gün sonra Birleşmiş Milletler'e ulaşmıştı.

DSÖ'nün tüzüğüne göre üyeler ancak bildirimde bulunduktan bir yıl sonra örgütten ayrılabiliyor.

"Bu aslında doğru bir karar değil" diyen Tedros, ABD'nin kararını yeniden gözden geçirip örgüte yeniden katılması temennisinde bulundu.

DSÖ'nün yürüttüğü çoğu çalışmanın ABD için de faydalı olduğunu hatırlatan Tedros, "Bu nedenle ABD'nin DSÖ ile çalışmazsa güvende olamayacağını söyledim" dedi.

Tedros, finansman sorunlarını bütçe ayarlamaları ve yapısal reformlar yoluyla kademeli olarak çözüme kavuşturduklarını belirtti.