DSP 35. kuruluş yıl dönümünü kutluyor - Son Dakika

DSP 35. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

14.11.2020 12:43
DSP 35. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, System.String[]

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Ülkemizin ve toplumsal değerlerimizin oluşturduğu insanca ve hakça bir düzen için çıktığımız bu zorlu yolda, Türkiye'nin 'yerli solu' olarak yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Ülkemizin ve toplumsal değerlerimizin oluşturduğu insanca ve hakça bir düzen için çıktığımız bu zorlu yolda, Türkiye'nin 'yerli solu' olarak yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Aksakal ve beraberindeki parti heyeti, DSP'nin 35. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Heyet daha sonra Misakımilli Kulesi'ne geçti. Aksakal, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Aksakal, deftere şunları yazdı:

"Çağdaş, demokratik ve özgürlükçü bir yaşamı bizlere armağan eden, bağımsızlık mücadelemizin Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin kurucu önderi aziz Atatürk, partimizin 35. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle bugün yine huzurundayız. Bu yılın başından beri sadece ülkemizi değil, tüm dünyayı kasıp kavuran salgın hastalığın kısıtlı şartlarında daha coşkulu ve daha yüksek katılımla huzurunda olmak isterdik. DSP olarak bize gösterdiğin yolda senin ilkelerin ve devrimlerinin ışığında yürüyoruz. Ortaya koyduğun tam bağımsız Türkiye idealinden hiçbir zaman ayrılmadan, kurucumuz ve demokratik sol düşüncenin kuramcısı Bülent Ecevit'in öğretileri temelinde halkımıza, asil Türk milletine, kadim Türk vatanına hizmetlerimize inançla ve kararlılıkla devam edeceğimize manevi huzurunda bir kez daha söz veriyoruz. Rahat uyu, ruhun şad olsun aziz Atam."

35. yıl pastasını kestiler

Aksakal ve beraberindeki heyet daha sonra parti genel merkezine geçti. Aksakal, burada Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Sınırlı sayıda katılımcı ile konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası 35. yıl pastası kesildi.

Aksakal, buradaki konuşmasında ise 12 Eylül faşizminin güdümüne girmeden gerçek anlamda laik Cumhuriyetin değerlerini ve Atatürk'ün ilkelerini rehber edinerek, çalışanların hak mücadelesiyle vücut bulan demokratik sol düşüncenin, 14 Kasım 1985'de resmen partileşerek Türk siyasi hayatında yerini aldığını, o günden bu yana millet için çözüm üretmeye devam ettiğini söyledi. Aksakal, şöyle konuştu:

"Hepiniz yakından biliyorsunuz ki siyaset, ekonomi ve politikaların ifade tarzıdır. Ekonomi ise emek ve sermaye ikilisinin bir arada olması ve dayanışmasıyla anlam kazanabilir. Kısacası sermayenin olmadığı yerde emeğin, emeğin olmadığı yerde sermayenin tek başına bir karşılığı olamaz. Yaşam var olduğu müddetçe emek ve sermaye var olacaktır. Emek ve sermaye var olduğu müddetçe sağ ve sol kavramları var olmaya devam edecektir. Ülkemizin ve toplumsal değerlerimizin oluşturduğu insanca ve hakça bir düzen için çıktığımız bu zorlu yolda, Türkiye'nin 'yerli solu' olarak yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Egemen sermaye sisteminin içimizdeki uzantıları istedikleri kadar bizi görmezden gelsinler. Güneş balçıkla sıvanmaz. Halkımız DSP'yi tanıyor, iyi biliyor."

Bugün DSP'nin 35. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını vurgulayan Aksakal, "Büyük devlet adamı Bülent Ecevit'in liderliğinde ülke yönetiminde üç kez yer almış DSP, Türkiye'nin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma yolundaki en önemli güvencesidir." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Aksakal, Dsp, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika DSP 35. kuruluş yıl dönümünü kutluyor - Son Dakika


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