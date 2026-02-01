DSP'den Abdi İpekçi'ye Anma Mesajı

(ANKARA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, gazeteci Abdi İpekçi'yi katledilişinin 47'nci yılında saygı ve rahmetle andı.

Aksakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Abdi İpekçi'nin Türk basın tarihinde güven, dürüstlük ve ilke denildiğinde akla gelen en önemli isimlerden biri olduğunu vurguladı.

Aksakal, "Gazetecilik mesleğine kazandırdığı etik duruş, cumhuriyet değerlerine ve demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığıyla yalnızca dönemine değil, kendisinden sonra gelen tüm kuşaklara da yol göstermeye devem ediyor" ifadelerine yer verdi.