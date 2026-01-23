DTB'den Suriye'ye Sağlık Saldırıları Uyarısı

(ANKARA) - Dünya Tabipleri Birliği (DTB), Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde sivillere ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırılara ilişkin gelen raporlar nedeniyle, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi ve Geçici Devlet Başkanı Ahmed el-Şara'ya resmi bir mektup gönderdi.

DTB tarafından gönderilen mektupta, hastanelerin, kliniklerin, ambulansların ve sağlık çalışanlarının kasıtlı olarak hedef alındığı ya da görevlerini yerine getirmelerinin engellendiğine dair ciddi endişeler dile getirildi.

Sivillere, sağlık çalışanlarına ve sağlık tesislerine yönelik saldırıların, uluslararası insancıl hukukun ağır ihlalleri olduğu vurgulandı.

Mektupta ayrıca, sivillerin, sağlık çalışanlarının, sağlık tesislerinin ve insani yardım faaliyetlerinin her koşulda özel koruma altında olması gerektiği hatırlatılarak, Suriye makamlarının bu grupları ayrım gözetmeksizin koruma yükümlülüğü bulunduğu ifade edildi.

DTB Başkanı Dr. Jacqueline Kitulu da konuya ilişkin değerlendirmesinde, "DTB, hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddet eylemini açık ve net bir şekilde kınamaktadır. Sağlık çalışanları görevlerini güvenlik içinde ve hiçbir engelle karşılaşmadan yerine getirebilmelidir" ifadelerini kullandı.

DTB, mektubunda Suriye makamlarını ülke genelinde sivillerin ve sağlık çalışanlarının tam anlamıyla korunmasını sağlamaya, iddia edilen ihlallere ilişkin bağımsız soruşturmaların yürütülmesini kolaylaştırmaya ve faillerin hesap vermesini temin etmeye çağırdı.