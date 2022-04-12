DTÖ: Ukrayna'daki savaş küresel ekonomileri de vuracak - Son Dakika
Üye Girişi

DTÖ: Ukrayna'daki savaş küresel ekonomileri de vuracak

12.04.2022 11:10
DTÖ: Ukrayna'daki savaş küresel ekonomileri de vuracak

Dünya Ticaret Örgütü, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ekonomik boyutlarına dikkat çekerek savaşın küresel ekonomilerde büyük gerilemelere yol açacağı uyarısında bulundu.

Dünya Ticaret Örgütü, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ekonomik boyutlarına dikkat çekerek savaşın küresel ekonomilerde büyük gerilemelere yol açacağı uyarısında bulundu.Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Ekim 2021'de açıkladığı dünya ticaret hacminde yüzde 4,7'lik büyüme tahminini Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle güncelledi. Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın küresel ticaret üzerindeki etkilerini analiz eden DTÖ'ye göre 2022 yılında küresel gayri safi yurtiçi hasılada yüzde 3,1 ila 3,7 oranında bir büyüme görülecek. Buna göre DTÖ, bu yılki küresel ekonomik büyümede ortalama 1,3 puanlık bir gerileme bekliyor.

Cenevre merkezli örgütten yapılan açıklamada, öngörülen ekonomik gerilemenin nedenleri olarak, gıda ve enerji fiyatlarındaki artış ile Rusya ve Ukrayna'dan gerçekleştirilen ihracattaki düşüş gösterildi.

Avrupa'nın hem Rusya'dan hem de Ukrayna'dan ürün temin eden en büyük ithalatçı konumunda bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, savaştan Avrupa ekonomisinin de olumsuz etkileneceği belirtildi.

DTÖ, Ukrayna'daki savaşın olumsuz ekonomik sonuçlarının ise en çok Afrika ve Ortadoğu'da görüleceğine işaret etti.

Açıklamada, "Yoksul ülkeler savaş nedeniyle daha büyük risklere maruz kalıyorlar, çünkü zengin ülkelere kıyasla gelirlerinin daha büyük bir kısmını gıda ürünleri için harcıyorlar" denildi. Bu durumun söz konusu ülkelerde siyasi istikrarsızlıklara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Gıda fiyatlarında büyük oranlarda artış bekleniyor

DTÖ ayrıca tüm dünyada gıda fiyatlarında büyük oranlarda artış olabileceği uyarısında bulunarak, tahıl ve diğer gıda maddelerinin tedarik edilememesi nedeniyle tarım ürünlerinin fiyatlarının tırmanacağını kaydetti. Dünya Ticaret Örgütü bu bağlamda buğday fiyatlarının yüzde 85'e kadar artmasının beklendiğini kaydetti.

Yapılan açıklamada Rusya ve Ukrayna'dan yapılan ihracatların enerji, tahıl ve ayçiçeği ile sınırlı olmadığı belirtilerek, Rusya'nın otomobil katalizatörleri üretimi için gerekli olan paladyum ve rodyumun da ana tedarikçilerinden biri olduğuna işaret edildi. Açıklamada, Ukrayna'dan da yarı iletken endüstrisi için neon tedarik edildiği belirtildi.

DTÖ, bu gelişmelerin ülkeleri üretim ve ticarette daha çok kendi ulusal önceliklerine yöneltebileceğini, bunun sonucu olarak da rekabet ortamının bozulacağını ve inovasyonun engelleneceğini ileri sürdü. Örgüt, bu durumun da özellikle gelişmekte olan ülkeler için ciddi ekonomik sonuçlar doğuracağını bildirdi.

dpa/TY,ETO

YORUMLAR
500
Buça'da 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı! Buça'da 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı! Rusya: Kinjal füzesi ile Ukrayna ordusunun yeraltı komuta merkezini vurduk Rusya: Kinjal füzesi ile Ukrayna ordusunun yeraltı komuta merkezini vurduk

Dünya Ticaret Örgütü, Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel DTÖ: Ukrayna'daki savaş küresel ekonomileri de vuracak - Son Dakika


Son Dakika
11:14 Defineciler yerin altını köstebek gibi kazmış: 35 metrelik çukur jandarmayı bile şaşırttı
11:07 İkinci Kobani soruşturmasında gözaltına alınanlar netleşmeye başladı: Çoğu HDP'nin eski yöneticileri
11:05 Tedirgin eden görüntü! Her yıl pembe olan Küçük Göl bu yıl kahverengi oldu
11:00 Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açmıştı! Rus editör artık Alman gazetesinde çalışacak
10:52 Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek: Meğer yıllar önce o da dolandırılmış, bütün parasını kaptırmış
10:48 Boşandığı eşini önce vurup sonra tandırda yakmıştı! Müebbet hapis cezası verilen kadın, olayın ayrıntılarını anlattı
10:31 ABD'de feci olay! Okul servisi bekleyen çocuk köpek saldırısına uğradı
10:27 Victoria Beckham oğlunun düğünü için özel tasarlatmış! İşte o elbisenin detayları
10:09 Kuşadası'nda ihale yolsuzluğuna dikkat çeken yazar Ergun Poyraz saldırıya uğradı: Hayati tehlikesi devam ediyor
10:05 Bireysel borçlar ödenemez hale geldi: Kredi kartları patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 11:23:41. #1.13#
SON DAKİKA: DTÖ: Ukrayna'daki savaş küresel ekonomileri de vuracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement